РУ O`Z ЎЗ
8 августа, вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: fb.com/MFAUZB

Проект решения об отмене выездного стикера готов — МИД

МИД сообщил, что проекты решений об отмене выездного стикера и внедрении заграничных паспортов готовы и находятся на межведомственном согласовании.

Сегодня, 02:23   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 августа провел межведомственное совещание, на котором рассмотрен ход работы над решением вопросов, поднятых в рамках прямого диалога министра с согражданами 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

В мероприятии приняли участие представители аппарата Президента, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений, Государственного центра персонализации, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и других структур.

Сообщается, что по поручению Президента Шавката Мирзиёева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты решений главы государства, предусматривающие отмену стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов, упрощение процедуры оформления выхода из гражданства, получение гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности, а также другие предложения по внесению изменений в законодательство.

На совещании была поддержана деятельность Агентства по вопросам внешней трудовой миграции по заключению двусторонних соглашений с крупными зарубежными партнерами об организованном наборе на работу граждан Узбекистана. Эти соглашения должны предусматривать обеспечение трудовых мигрантов соответствующим социальным пакетом, включая необходимые жилищно-бытовые условия, достойный уровень оплаты труда и т. д.

Текст: «Газета.uz»      666

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Вчера, 23:03

Фото: Частное затмение Луны, вид из Ташкента

Вчера, 20:33

Борцы Узбекистана завоевали три медали ЧМ в Финляндии

Вчера, 19:42

Президент утвердил программу развития национальной кинематографии

Вчера, 17:14

Пострадавшие в ДТП в Кыргызстане идут на поправку — МЧС

Вчера, 17:09

Второе воскресенье августа стало днем работников строительства

Вчера, 16:00

Курс «Маркетинг для предпринимателей» пройдет в Ташкенте

Вчера, 15:45

Шавкат Туляганов стал первым заместителем госсоветника Президента

Вчера, 15:12

Немецкий автогонщик намерен проехать от Шанхая до Венеции за 6 дней

Популярное

Пострадавшие в ДТП в Иссык-Кульской области возвращены в Узбекистан

Публичная дипломатия на службе национальных интересов

Шавкат Туляганов стал первым заместителем госсоветника Президента

«В эффективной налоговой системе льготы не нужны» — Юлий Юсупов