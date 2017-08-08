МИД сообщил, что проекты решений об отмене выездного стикера и внедрении заграничных паспортов готовы и находятся на межведомственном согласовании.

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 7 августа провел межведомственное совещание, на котором рассмотрен ход работы над решением вопросов, поднятых в рамках прямого диалога министра с согражданами 5 июля. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

В мероприятии приняли участие представители аппарата Президента, Генеральной прокуратуры, министерств внутренних дел, занятости и трудовых отношений, Государственного центра персонализации, Агентства по вопросам внешней трудовой миграции и других структур.

Сообщается, что по поручению Президента Шавката Мирзиёева подготовлены и находятся на межведомственном согласовании проекты решений главы государства, предусматривающие отмену стикера разрешительной записи для выезда граждан за рубеж и поэтапное внедрение заграничных паспортов, упрощение процедуры оформления выхода из гражданства, получение гражданами, пребывающими за границей, лицензий на осуществление трудовой деятельности, а также другие предложения по внесению изменений в законодательство.