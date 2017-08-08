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Крупный мебельный комплекс открывается в Ташкенте

Организаторы предлагают в аренду площади для продавцов мебели, обстановки и аксессуаров для дома и офиса.

Сегодня, 15:00   Общество     на правах рекламы

В октябре 2017 года в Ташкенте планируется открытие одного из крупнейших мебельных комплексов в Узбекистане. Вниманию посетителей будут доступны 10 тыс. кв.м просторного комплекса, где будет все, что нужно для создания комфорта в доме, в офисе, в саду и на даче.

Удобное расположение комплекса (в пяти минутах от станции метро «Чиланзар»), просторная парковка для 280 автомобилей, широкий ассортимент товаров от известных местных и международных брендов, комфортабельные условия для совершения покупки не оставят равнодушными ни одного покупателя.

В мебельном комплексе посетители смогут ознакомиться с товарами местного и импортного производства.

Здесь будут представлены:

  • мебель для дома;
  • мебель для сада и двора;
  • офисная мебель;
  • детская мебель;
  • портьеры;
  • ковры и ковроланы;
  • растения (комнатные и для ландшафта);
  • освещение (люстры, торшеры и так далее);
  • текстиль и посуда;
  • картины;
  • напольные часы;
  • другие аксессуары для дома.

По вопросам аренды можно обращаться по телефонам: (+99898) 360−25−25, (+99890) 996−99−96.

Адрес: Учтепинский район, ул. М. Шайхзода 26, дом 1А
Ориентир: Кинотеатр «Ватан», магазин Aygen.

На правах рекламы.

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