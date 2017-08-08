Крупный мебельный комплекс открывается в Ташкенте

В октябре 2017 года в Ташкенте планируется открытие одного из крупнейших мебельных комплексов в Узбекистане. Вниманию посетителей будут доступны 10 тыс. кв.м просторного комплекса, где будет все, что нужно для создания комфорта в доме, в офисе, в саду и на даче.
Удобное расположение комплекса (в пяти минутах от станции метро «Чиланзар»), просторная парковка для 280 автомобилей, широкий ассортимент товаров от известных местных и международных брендов, комфортабельные условия для совершения покупки не оставят равнодушными ни одного покупателя.
В мебельном комплексе посетители смогут ознакомиться с товарами местного и импортного производства.
Здесь будут представлены:
По вопросам аренды можно обращаться по телефонам: (+99898) 360−25−25, (+99890) 996−99−96.
Адрес: Учтепинский район, ул. М. Шайхзода 26, дом 1А
Ориентир: Кинотеатр «Ватан», магазин Aygen.
На правах рекламы.
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