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LG поможет создать здоровый климат в доме

LG заботится о своих покупателях и предлагает с 7 августа по 7 сентября бесплатную услугу по профилактике кондиционера.

Сегодня, 11:00   Общество     на правах рекламы

LG Electronics объявляет о старте уникальной акции для своих покупателей. С 7 августа по 7 сентября, предъявив гарантийный талон с печатью магазина, где был приобретен кондиционер в период с 1 января 2012 года по 7 сентября 2017 года, можно абсолютно бесплатно воспользоваться услугой «Профилактика кондиционеров LG».

Ведь мало кто задумывается о том, что внутри даже самого идеально работающего кондиционера происходят различные процессы, которые могут вывести его из строя. Причина всему пыль, которой в нашем регионе в изобилии. Она оседает в местах, невидимых глазу, скапливается, становится прекрасной средой для размножения бактерий и грибков. Как бы не следили за состоянием техники снаружи, без профессиональной чистки кондиционера не обойтись.

Регулярный профилактический осмотр кондиционеров сбережет не только технику и деньги, но и здоровье. Профессионалы рекомендуют проводить эту процедуру не меньше, чем два раза в год — весной и в конце лета, то есть в начале и в конце самого активного сезона пользования.

Став участников акции, можно воспользоваться бесплатным профилактическим осмотром своего кондиционера, который проведут высококвалифицированные мастера компании. В процедуру осмотра входит:

  • очистка фильтров;
  • профилактика наружного и внутреннего блока;
  • очистка внутренних панелей;
  • очистка лопастей вентилятора;
  • дозаправка фреона при необходимости;
  • диагностика на наличие неисправностей.

Количество заявок ограничено — только первые 300 заявителей смогут стать участниками акции.

Заявку на участие можно подать по единому бесплатному номеру: 0−800 120−22−22. Подробности акции на сайте lgblog.uz.

Стоит помнить, что от своевременного и качественного осмотра кондиционера зависит его дальнейшая работоспособность и производительность. А свежий и чистый воздух является гарантией здоровья каждого члена семьи.

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