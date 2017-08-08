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Эдгарс Бондарс.

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Эдгарс Бондарс завершает миссию посла Латвии

Глава МИД Узбекистана принял Эдгарса Бондарса, завершающего миссию посла Латвии в Ташкенте.

Сегодня, 11:46   Политика  

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 августа принял посла Латвии Эдгарса Бондарса, который завершает свою дипломатическую миссию в стране. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Абдулазиз Камилов отметил конструктивный вклад Эдгарса Бондарса в укрепление отношений между Узбекистаном и Латвией.

За последние три с половиной года узбекско-латвийское сотрудничество активно развивалось и укреплялось, отмечалось на встрече.

Эдгарс Бондарс поблагодарил за благоприятные условия, созданные для его деятельности в качестве посла в Узбекистане.

Текст: «Газета.uz»      304
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