Эдгарс Бондарс завершает миссию посла Латвии

Эдгарс Бондарс.
Фото: Анвар Ильясов / МИД
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 августа принял посла Латвии Эдгарса Бондарса, который завершает свою дипломатическую миссию в стране. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.
Абдулазиз Камилов отметил конструктивный вклад Эдгарса Бондарса в укрепление отношений между Узбекистаном и Латвией.
За последние три с половиной года узбекско-латвийское сотрудничество активно развивалось и укреплялось, отмечалось на встрече.
Эдгарс Бондарс поблагодарил за благоприятные условия, созданные для его деятельности в качестве посла в Узбекистане.
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