Абдулла Арипов совершит рабочий визит в Кыргызстан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 15−17 августа с рабочим визитом посетит Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия в заседаниях межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и по делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

Подготовка в заседаниям обсуждалась в ходе телефонного разговора главы правительства с премьер-министром Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым 7 августа, сообщается на сайте правительства Кыргызстана.

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов с рабочим визитом прибудет в Кыргызстан для участия в очередных заседаниях межправительственных комиссий, которые состоятся с 15 по 17 августа в г. Чолпон-Ата, Кыргызстан.

В ходе разговора Абдулла Арипов подтвердил готовность узбекской стороны в проведении Дней узбекской культуры в Кыргызстане в октябре. Он также поблагодарил кыргызскую сторону за своевременную помощь гражданам Узбекистана, попавшим 3 августа в автоаварию на территории Иссык-Кульской области.

Сооронбай Жээнбеков, в свою очередь, поблагодарил узбекскую сторону за решение о строительстве в Оше общеобразовательной школы на 630 ученических мест.