В развитие СЭЗ направят 100 млн долларов

Фонд реконструкции и развития откроет кредитные линии на 100 млн долларов на инвестпроекты в свободных экономических зонах.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана откроет кредитные линии уполномоченным коммерческим банкам в общем объеме до 100 млн долларов США для финансирования инвестиционных проектов, реализуемых на территориях свободных экономических зон (СЭЗ) страны. Это предусмотрено постановлением Президента Шавката Мирзиёева «О мерах по усилению координации и повышению ответственности министерств, ведомств, органов государственной власти на местах за эффективное функционирование деятельности свободных экономических зон» от 7 августа.

В документе отмечается, что опыт, накопленный в деятельности СЭЗ, показывает наличие ряда проблем и нерешенных вопросов, сдерживающих их ускоренное развитие и эффективное функционирование. Речь идет, в том числе, о «низком качестве портфеля инвестиционных проектов» и слабой работе «по созданию на территории СЭЗ современных высокотехнологичных локализуемых производств с участием ведущих зарубежных компаний, прежде всего по глубокой переработке местных минерально-сырьевых ресурсов и сельскохозяйственного сырья».

Среди проблем, сдерживающих развитие СЭЗ в Узбекистане, также указываются отсутствие четких принципов и подходов к развитию подобных зон на среднесрочную и долгосрочную перспективу, отсутствие единой системы формирования и отбора проектов и затягивание регистрации участников СЭЗ.

Для устранения выявленных проблем в структуре Службы государственного советника Президента по координации социально-экономической политики введена должность первого заместителя по координации деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон. Накануне на эту должность был назначен Шавкат Туляганов, до этого бывший заместителем министра внешней торговли.

В постановлении Президент поручил Министерству экономики к октябрю сформировать на 2018 год портфель инвестиционных проектов для размещения на территориях СЭЗ.

Кроме того, создается специальная межведомственная комиссия по координации деятельности СЭЗ и малых промышленных зон. В ее задачи вошли обеспечение четкой координации уполномоченных органов по оказанию ими практического содействия в решении организационно-технических вопросов, связанных с функционированием и развитием СЭЗ. Комиссия должна обеспечить оперативное принятие мер по недопущению с их стороны бюрократизма и волокиты, а также внесение предложений по принятию к виновным должностным лицам мер строгой ответственности.

В Узбекистане действуют семь СЭЗ, четыре из них были созданы в начале 2017 года. На их территориях запущено 50 проектов общей стоимостью около 400 млн долларов в текстильной, химической, фармацевтической, пищевой, электротехнической промышленности, автомобилестроении, производстве строительных материалов.