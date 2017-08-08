Получить второе высшее образование заочно стало возможно в НУУз

Фото: nuu.uz
Национальный университет Узбекистана открыл заочные отделения для желающих получить второе высшее образование, сообщила пресс-служба НУУз.
Заочное обучение доступно на 36 направлениях 10 факультетов — биологии, геологии и географии, журналистики, общественных наук, экономики, химии, математики, физики, истории и иностранной филологии.
Документы на поступление (включая диплом о высшем образовании) нужно представить в приемную комиссию до 20 августа. Как сообщили «Газете.uz» в комиссии, абитуриентам, вероятнее всего, придется пройти только собеседование. Телефоны для справок указаны в приведенной выше ссылке.
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Комментарии
УВ Администрация, а вы не могли бы уточнить подробности, контракт? берут ли после магистратуры и тд, т.к на номера дозвонов нереально дозвониться(
Если честно не совсем правильно сделали. По поводу заочного. Более актуальнее было бы не давать вопросе высшее образование, а первое. Для производственников особенно. Много толковых ребят упирается в потолок карьерного роста из за отсутствия аысшего образования.