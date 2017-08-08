Получить второе высшее образование заочно стало возможно в НУУз

Национальный университет Узбекистана открыл заочные отделения для желающих получить второе высшее образование, сообщила пресс-служба НУУз.

Заочное обучение доступно на 36 направлениях 10 факультетов — биологии, геологии и географии, журналистики, общественных наук, экономики, химии, математики, физики, истории и иностранной филологии.

Документы на поступление (включая диплом о высшем образовании) нужно представить в приемную комиссию до 20 августа. Как сообщили «Газете.uz» в комиссии, абитуриентам, вероятнее всего, придется пройти только собеседование. Телефоны для справок указаны в приведенной выше ссылке.