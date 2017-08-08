РУ O`Z ЎЗ
8 августа, вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: nuu.uz

Получить второе высшее образование заочно стало возможно в НУУз

Национальный университет Узбекистана открыл заочное отделение для желающих получить второе высшее образование.

Сегодня, 11:14   Общество  

Национальный университет Узбекистана открыл заочные отделения для желающих получить второе высшее образование, сообщила пресс-служба НУУз.

Заочное обучение доступно на 36 направлениях 10 факультетов — биологии, геологии и географии, журналистики, общественных наук, экономики, химии, математики, физики, истории и иностранной филологии.

Документы на поступление (включая диплом о высшем образовании) нужно представить в приемную комиссию до 20 августа. Как сообщили «Газете.uz» в комиссии, абитуриентам, вероятнее всего, придется пройти только собеседование. Телефоны для справок указаны в приведенной выше ссылке.

Текст: «Газета.uz»      4 126

Комментарии

  • Dmitriy KV 8 августа 2017, 11:29

    УВ Администрация, а вы не могли бы уточнить подробности, контракт? берут ли после магистратуры и тд, т.к на номера дозвонов нереально дозвониться(

  • Равшан Хусанходжаев 8 августа 2017, 11:53

    Если честно не совсем правильно сделали. По поводу заочного. Более актуальнее было бы не давать вопросе высшее образование, а первое. Для производственников особенно. Много толковых ребят упирается в потолок карьерного роста из за отсутствия аысшего образования.


Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:24

Абдулла Арипов совершит рабочий визит в Кыргызстан

Сегодня, 12:16

В развитие СЭЗ направят 100 млн долларов

Сегодня, 11:46

Эдгарс Бондарс завершает миссию посла Латвии

Сегодня, 11:00

LG поможет создать здоровый климат в доме

Сегодня, 09:46

Азиз Абдухакимов стал главой Госкомтуризма

Сегодня, 09:00

TM Sherin запустила производство нюрнбергских колбасок

Сегодня, 02:23

Проект решения об отмене выездного стикера готов — МИД

Вчера, 23:03

Фото: Частное затмение Луны, вид из Ташкента

Популярное

Проект решения об отмене выездного стикера готов — МИД

Шавкат Туляганов стал первым заместителем госсоветника Президента

«В эффективной налоговой системе льготы не нужны» — Юлий Юсупов

Население Узбекистана превысило 32,3 млн человек