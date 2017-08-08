Президент принял главу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 августа принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюня, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества по реализации перспективных проектов в Узбекистане — модернизации водохозяйственных объектов, развитию энергетической инфраструктуры, строительству автомобильных дорог, электрификации железнодорожных путей, расширению сети столичного метрополитена и других общей стоимостью 2,7 млрд долларов.

Обсуждалось также создание механизма привлечения частных прямых инвестиций к реализации совместных проектов.

Президент АБИИ Цзинь Лицюнь выразил признательность главе государства за поддержку развития взаимовыгодного двустороннего партнерства. Он отметил готовность банка долгосрочному и полномасштабному сотрудничеству с Узбекистаном.

«Особо хочу отметить тот факт, что я впечатлен видением господина Шавката Мирзиёева касательно дальнейшего развития Узбекистана, — сказал глава банка. — Мы сегодня провели очень продуктивную встречу, наш банк выражает готовность работать по реализации инфраструктурных проектов в республике. Мы считаем, что Узбекистан располагает большим потенциалом, в данном отношении мы готовы к реализации предметных проектов в взаимодействии с нашими узбекскими партнерами».

АБИИ, созданный в 2015 году, объединяет 57 стран-участниц, уставный капитал организации составляет 100 млрд долларов. Сегодня банк участвует в финансировании 17 инвестиционных проектов в разных странах мира.

В ноябре прошлого года Узбекистан выполнил внутригосударственные процедуры в рамках принятых статей соглашения об учреждении банка, став полноправным членом этой международной организации.

