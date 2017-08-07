Решение 5G Flexhaul от ZTE поддерживает сетевое разделение и 100G-подключение

Исследовательская фирма GlobalData признала сетевое высокоскоростное сетевое решение ZXCTN 609 от корпорации ZTE (Китай) новаторским по сетевому разделению и 100G-подключению.

Решение ZXCTN 609 является частью семейства ZTE 5G Flexhaul и оснащено технологией FlexE (гибкая сеть) от ZTE, которая поддерживает интегрированную передачу прямого, промежуточного и обратного трафика и гибкое развертывание по требованию. «ZXCTN 609 привносит эквивалент сетевого среза в сеть обратного обмена», — написал в отчете Глен Хант, главный аналитик GlobalData.

«ZXCTN 609 поддерживает отдельные отсеки (туннели), каждый из которых обладает независимыми характеристиками, отвечающими требованиям 5G для высокоскоростных и гибких соединений с низкими задержками», — сказал Хант. «ZXCTN 609 расширяет серию ZTE Flexhaul для поддержки 100G каналов для работы с высокими скоростями передачи данных 5G, с такими возможностями высокой доступности, как защита переключения и управление SDN».

«Гибкость является предметом фокуса, так как FlexE поддерживает различные характеристики обслуживания для таких приложений, как расширенная мобильная широкополосная связь (eMBB), массовая коммуникация типа машины (mMTC) и сверхнадежная связь с низкой задержкой (uRLLC), которые имеют совершенно разные транспортные требования», — сказал Хант. Новый продукт помогает ZTE «увеличить свою долю на развивающемся рынке инфраструктуры 5G».

По словам Глена Ханта, более быстрая скорость передачи данных 5G-услуг потребует от операторов развертывания 100G+ на уровнях доступа и агрегирования сетей поставщиков услуг.

«ZTE значительно расширила свое присутствие на рынке телекоммуникационных технологий и программного обеспечения, заметно продвигая свои высокопроизводительные оптические транспортные платформы, создавая очень заметное присутствие и лидерство в технологиях виртуализации сети (NVFi и vEPC) и отраслевых форумах», — сказал Хант.

GlobalData, ведущая исследовательская компания со штаб-квартирой в Лондоне, предлагает информацию о рынке и информацию о технологиях, телекоммуникациях и цифровых индустриях. GlobalData является головной компанией Current Analysis.

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