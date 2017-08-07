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Турабек Тиркашев.

Фото: fb.com/unitedworldwrestling

Борцы Узбекистана завоевали три медали ЧМ в Финляндии

Спортсмены из Узбекистана стали призерами юношеского чемпионата мира по вольной и греко-римской борьбе в Финляндии.

Сегодня, 20:33   Спорт  

Сборная Узбекистана завоевала одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира по вольной, греко-римской и женской борьбе среди юниоров, прошедшем 1−6 августа в финском Тампере, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Иса Шапиев (слева).

Вице-чемпион Азии Иса Шапиев в весовой категории до 74 кг уверенно одолел своих соперников из Канады, Индии, Японии и вышел в финал, где ему противостоял действующий чемпион мира американец Марк Холл. Узбекистанец уступил со счетом 2:0 и стал обладателем серебряной медали. (видео)

В греко-римском борьбе серебряный призер первенства мира Ильхом Бахромов (до 50 кг) проиграл в полуфинале действующему чемпиону иранцу Поя Сулат Дад Марз — 7:5. Несмотря на поражение, в поединке за «бронзу» Бахромов одолел китайца Хай Фэн Чжана — 10:7. (видео)

Ильхом Бахромов.

Еще один борец греко-римского стиля Турабек Тиркашев удостоился бронзовой награды. В полуфинале он потерпел поражение от будущего чемпиона Керему Камалу из Турции — 10:1, но превзошел Сергея Жепана из Молдовы — 8:0. (видео)

Текст: «Газета.uz»      286
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