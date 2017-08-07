Шавкат Туляганов стал первым заместителем госсоветника Президента

Шавкат Туляганов, до этого работавший заместителем министра внешней торговли, стал первым заместителем госсоветника Президента.

Шавкат Туляганов назначен первым заместителем государственного советника Президента Узбекистана по координации социально-экономической политики.

Как говорится в указе главы государства от 7 августа, на него возложены обязанности координации деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон.

До нынешнего назначения Шавкат Туляганов (1964 года рождения, выпускник Ташкентского политехнического института и Ташкентского государственного экономического университета) с 2008 года работал заместителем министра внешней торговли (до преобразования министерства — заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли).

В 2005—2008 годах был заместителем министра экономики по вопросам модернизации экономики и инвестиционных программ, в 1995—2005 годах занимал должности начальника отдела, начальника управления и заместителя председателя правления компании «Узавтосаноат».