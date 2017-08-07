РУ O`Z ЎЗ
7 августа, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Шавкат Туляганов.

Фото: mft.uz

Шавкат Туляганов стал первым заместителем госсоветника Президента

Шавкат Туляганов, до этого работавший заместителем министра внешней торговли, стал первым заместителем госсоветника Президента.

Сегодня, 15:45   Политика  

Шавкат Туляганов назначен первым заместителем государственного советника Президента Узбекистана по координации социально-экономической политики.

Как говорится в указе главы государства от 7 августа, на него возложены обязанности координации деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон.

До нынешнего назначения Шавкат Туляганов (1964 года рождения, выпускник Ташкентского политехнического института и Ташкентского государственного экономического университета) с 2008 года работал заместителем министра внешней торговли (до преобразования министерства — заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли).

В 2005—2008 годах был заместителем министра экономики по вопросам модернизации экономики и инвестиционных программ, в 1995—2005 годах занимал должности начальника отдела, начальника управления и заместителя председателя правления компании «Узавтосаноат».

Текст: «Газета.uz»      5 154
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 16:00

Курс «Маркетинг для предпринимателей» пройдет в Ташкенте

Сегодня, 15:12

Немецкий автогонщик намерен проехать от Шанхая до Венеции за 6 дней

Сегодня, 12:44

Иностранные инвестиции за полгода выросли почти на 14%

Сегодня, 12:39

Узбекистан квалифицировался на юношескую Олимпиаду по академической гребле

Сегодня, 12:09

Хадж совершат 7350 узбекистанцев

Сегодня, 11:52

Численность занятого в экономике населения составляет 13,4 миллиона

Сегодня, 11:14

Внешнеторговый оборот за полугодие превысил $12 млрд

Сегодня, 11:06

Население Узбекистана превысило 32,3 млн человек

Популярное

Публичная дипломатия на службе национальных интересов

Минсельводхозу определили новые задачи

Пострадавшие в ДТП в Иссык-Кульской области возвращены в Узбекистан

Президент подверг критике излишества при проведении свадеб