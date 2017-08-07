Шавкат Туляганов стал первым заместителем госсоветника Президента

Шавкат Туляганов.
Фото: mft.uz
Шавкат Туляганов назначен первым заместителем государственного советника Президента Узбекистана по координации социально-экономической политики.
Как говорится в указе главы государства от 7 августа, на него возложены обязанности координации деятельности свободных экономических зон и малых промышленных зон.
До нынешнего назначения Шавкат Туляганов (1964 года рождения, выпускник Ташкентского политехнического института и Ташкентского государственного экономического университета) с 2008 года работал заместителем министра внешней торговли (до преобразования министерства — заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли).
В 2005—2008 годах был заместителем министра экономики по вопросам модернизации экономики и инвестиционных программ, в 1995—2005 годах занимал должности начальника отдела, начальника управления и заместителя председателя правления компании «Узавтосаноат».
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