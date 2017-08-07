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Фото: Федерация Rowing&Canoe

Узбекистан квалифицировался на юношескую Олимпиаду по академической гребле

Гребцы из Узбекистана квалифицировались на юношескую Олимпиаду-2018, впервые выиграв путевку на чемпионате мира.

Сегодня, 12:39   Спорт  

Сборная Узбекистана по академической гребле завоевала путевку на юношеские олимпийские игры-2018, которые пройдут аргентинском Буэнос-Айресе с 11 по 23 сентября, сообщили «Газете.uz» в Федерации Rowing&Canoe Узбекистана.

В чемпионате мира среди юниоров (U-18), прошедшем 2−6 августа в Тракае (Литва), принимали участие около 500 спортсменов из 60 стран, включая 6 представителей Узбекистана.

В финальном заплыве в классе двоек распашных M2 (гребля выполняется одним веслом) на дистанцию 2000 м Алишер Турдиев и Сардор Тулкинходжаев показали лучший результат и были в лидерах в полуфинальных заездах. Однако из-за встречного ветра узбекистанцы финишировали четвертыми с результатом 07:03,240. Первую тройку призеров составили представители Хорватии (06:51,110), Румынии (06:54,500) и Турции (06:58,900).

Таким образом, Узбекистан впервые получил олимпийскую лицензию посредством успешного выступления на чемпионате мира.

«Академическая гребля зависит от погодных условий — во время финального заезда, к сожалению, подул встречный ветер. Наши ребята были как минимум на 10 кг легче весом, чем все их соперники. В какой-то момент я чувствовал, что мы очень близки к медали, но, тем не менее, я очень горжусь своими ребятами. Это первая в истории Узбекистана путевка на олимпийские игры именно через чемпионат мира, что является очень сложным отбором, особенно для представителей Азии. Многие лидирующие страны Европы остались позади без лицензии», — отметил тренер команды Вячеслав Дидрих.

1−4 сентября в Таиланде пройдет чемпионат Азии по академической гребле, где также примут участие спортсмены из Узбекистана.

Текст: «Газета.uz»      529
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