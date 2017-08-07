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Райнер Цитлоу.

Фото: Посольство ФРГ

Немецкий автогонщик намерен проехать от Шанхая до Венеции за 6 дней

Немецкий автогонщик Райнер Цитлоу намерен установить мировой рекорд, проехав за 6 дней 12,3 тысячи км по 11 странам, включая Узбекистан.

Сегодня, 15:12   Общество  

Известный немецкий автопутешественник и автогонщик Райнер Цитлоу (Rainer Zietlow) намерен установить мировой рекорд в рамках автопробега «Новый Тигуан — Великий шелковый путь». Встреча с ним прошла 7 августа в посольстве Германии в Ташкенте.

По данным пресс-службы посольства, Райнер Цитлоу планирует преодолеть 12,3 тысячи км по маршруту Великого Шелкового пути из Шанхая в Венецию по следующим 11 странам: Китай, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, Турция, Болгария, Сербия, Хорватия, Словения и Италия. Около 1000 км маршрута пройдут через Узбекистан.

Цель Цитлоу и его команды — проехать от Шанхая до Венеции на новом Volkswagen Tiguan TSI 150 л. с., произведенном на заводе Volkswagen в Калуге, менее чем за шесть дней и установить мировой рекорд.

Старт проекта назначен на 20 августа в Шанхайе. Сейчас же команда совершает скаут-тур — поездку из Венеции в Шанхай с целью разведать маршрут. Райтера Цитлоу сопровождают российский автожурналист Петр Баканов и фотограф Димитрий Макаров.

С 2005 года во время установления своих рекордов Райнер Цитлоу выделял за каждый пройденный километр по 10 центов на благотворительные цели и оказывал содействие «SOS детским деревням» по всему миру.

Такой целью в рамках нынешнего проекта автогонщик выбрал Узбекистан. 6 августа он передал «SOS детской деревне» в Самарканде 1230 евро — сумму, соразмерную протяженности маршрута от Шанхая до Венеции в 1230 км.

Во время предыдущего рекордного автопробега в апреле Райнер Цитлоу преодолел расстояние от Дакара до Москвы в 8000 км в течении трех дней и трех часов.

Следить за текущим пробегом можно на сайте tiguan-silkroad.com.

Текст: «Газета.uz»      2 268
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