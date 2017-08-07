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7 августа, понедельник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

LG Electronics делает подарки своим покупателям

С 28 июля по 31 августа покупатели смартфонов LG получат сертификаты на покупки в сети магазинов Korzinka.uz.

Сегодня, 11:00   Технологии     на правах рекламы

Работа компании LG Electronics всегда была подчинена одной цели — сделать жизнь человека лучше, удобнее и счастливее. Ведь вещи, которыми люди пользуются ежедневно, должны не только делать их жизнь удобной и красивой, но и радостной. Именно поэтому LG дарит своим покупателям подарки.

Приобретая смартфоны LG в период с 28 июля по 31 августа, покупатели получат в подарок от компании сертификаты до 100 тыс. сумов на покупки в сети магазинов Korzinka.uz. Теперь можно получать удовольствие не только от надежной и качественной покупки, но и приобрести необходимые товары совершенно бесплатно.

LG G6: Держать, видеть, наслаждаться

Часто, покупая новый телефон, приходится стоять перед выбором — у какой-то модели отличный дизайн, какой-то смартфон нравится своей работоспособностью, а другая модель интересна возможностями камеры. G6 — это тот уникальный случай, когда все желания владельца сливаются воедино. Широкоформатный дисплей, отсутствие рамок, прекрасный звук, отличное качество картинки, безопасность и надежность — в LG смогли достичь совершенства. С таким смартфоном можно полностью погрузиться в происходящее на экране, неважно, игра это или новая серия любимого сериала. С ним можно наслаждаться звуком и делиться с друзьями фотографиями высочайшего качества.

Любителей селфи порадует фронтальная камера с широким углом обзора, которая позволяет уместить на фотографии даже самую большую компанию. При этом не обязательно тянуться пальцем до заветной кнопки — можно просто сжать руку на три секунды, и прекрасная фотография готова.

Что касается безопасности, то можно быть в уверенности — разблокировать телефон возможно одной своей улыбкой. И это не просто слова, а удобная и надежная функция распознавания владельца.

Разрабатывая смартфоны, LG всегда уделяет особое внимание дизайну, но G6 не просто красивый телефон, но и надежный. Благодаря высочайшей точности сборки аппарат не боится грязи, пыли, воды и ударов. Его не страшно случайно уронить на землю или нырнуть с ним под воду — G6 не подведет.

Все эти инновации делают LG G6 по-настоящему уникальным смартфоном с флагманскими характеристиками. Он стильный, аккуратный, инновационный и абсолютно надежный. Впрочем, как и все, что предлагает компания. Поэтому, помимо G6, можно приобрести смартфоны Stylus 3, Stylus 2, K10 (2017), K10, Power, X View. Каждый из этих аппаратов отличается высокой эргономичностью, стильным дизайном, высоким качеством воспроизведения видео и звука. Обладатели этих моделей получают в подарок сертификат на 50 тыс. сумов на покупки в сети магазинов Korzinka.uz

Подробнее об акции можно узнать на сайте lgblog.uz.

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