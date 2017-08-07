Иностранные инвестиции за полгода выросли почти на 14%

Объем иностранных инвестиций и кредитов, освоенных в экономике Узбекистана в январе-июне, увеличился на 13,8% до $1,85 млрд.

В январе-июне 2017 года объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал в экономике Узбекистана вырос на 13,8% до 6,556 трлн сумов (более 1,85 млрд долларов в эквиваленте) по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщил Государственный комитет по статистике.

Доля прямых инвестиции и кредитов в общей структуре иностранных вложений составила 85,5%, привлеченных под государственные гарантии — 14,5%.

В отраслевой структуре иностранные инвесторы в первом полугодии вкладывались преимущественно в топливно-энергетический сектор — 67,6% (по итогам января-июня 2016 года — 32,7%), телекоммуникации — 9,9% (8,2%) и химическую отрасль — 2,2% (1,7%).

По данным Госкомстата, общий объем освоенных инвестиций в основной капитал в январе-июне вырос на 8,3% и составил 26,6 трлн сумов (в долларовом эквиваленте — 7,5 млрд долларов). При этом отношение объема инвестиций к ВВП страны выросло на 0,1% и составило 25,9%.

В соответствии с государственной инвестиционной программой на 2017 год, Узбекистан планирует освоить до конца года иностранные инвестиции в объеме 4,505 млрд долларов по 199 инвестиционным проектам, в том числе за счет иностранных кредитов под гарантию правительства — 1,854 млрд долларов по 79 проектам, за счет прямых иностранных инвестиций — 2,65 млрд долларов по 120 проектам.

Объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов в экономике Узбекистана по итогам 2016 года вырос на 11,3% и превысил 3,7 млрд долларов. Таким образом, рост данного показателя в 2017 году должен составить 21,6%.