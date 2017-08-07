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Фото: Аъло Абдуллаев / УзА

Численность занятого в экономике населения составляет 13,4 миллиона

Официальный уровень безработицы в Узбекистане в первой половине 2017 года составил 5,2%.

Сегодня, 11:52   Экономика  

Численность экономически активного населения Узбекистана по итогам января-июня 2017 года составила 14,162 миллиона человек или 43,9% от общей численности населения (32,345 миллиона), сообщил Государственный комитет по статистике.

Численность занятого населения в экономике составила 13,421 миллиона человек, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 1,7%.

Уровень занятости экономически активного населения в январе-июне составил 94,8%. Доля занятых в негосударственном секторе достигла 82,1% против 81,8% в первом полугодии прошлого года.

Значительный рост численности занятых наблюдается в сферах перевозки и хранения (на 3,3%), строительства (на 2,8%), информации и связи (на 2,6%), услуг по проживанию и питанию (на 2,1%).

По видам экономической деятельности удельный вес занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве составил 27%, промышленности — 13,6%, торговле — 10,6%, строительстве — 9,2% и образовании — 8,3%.

Доля занятых в малом предпринимательстве составила 77,7% от общей численности занятых в экономике (в январе-июне 2016 года — 77,4%).

Численность граждан, состоящих на учете в органах по труду как ищущие работу, на конец июня составила 8300 человек, что на 42,7% больше, чем на конец июня 2016 года (5800 человек).

Численность безработных составила 741,4 тысячи человек, соответственно уровень безработицы составляет 5,2% от экономически активного населения (без изменений).

Текст: «Газета.uz»      325
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