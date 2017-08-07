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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Население Узбекистана превысило 32,3 млн человек

За полгода постоянная численность населения Узбекистана выросла более чем на 200 тысяч человек и составила 32,345 миллиона.

Сегодня, 11:06   Общество  

Численность населения Узбекистана на 1 июля составила 32,345 миллиона человек, увеличившись с конца 2016 года на 224,5 тысячи, или на 0,7%. Городское население насчитывает 16,353 миллиона человек (50,6% от общей численности населения), а сельское население — 15,9 миллиона человек (49,4%). Предварительные данные опубликованы информационной службой Государственного комитета по статистике.

В первые шесть месяцев 2017 года родилось 311,9 тысячи детей, что на 6000 меньше по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. Коэффициент рождаемости составил 19,5 промилле.

Наиболее значительное снижение коэффициента рождаемости отмечено в Ташкентской, Кашкадарьинской, Ферганской, Хорезмской, Джизакской, Наманганской, Бухарской, Самаркандской областях и Республике Каракалпакстан.

Число умерших за январь-июнь составило 78,8 тысячи человек, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличившись на 4900 человек. Коэффициент смертности составил 4,9 промилле (в январе-июне 2016 года — 4,7 промилле). Коэффициент смертности значительно увеличился в Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской , Ферганской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан. Снижение коэффициента смертности наблюдается в Ташкенте, а самый низкий уровень смертности отмечен в Кашкадарьинской, Бухарской, Джизакской и Самаркандской областях.

В структуре общей смертности 62,1% составляют болезни системы кровообращения, 8,8% — новообразования, 5,5% — болезни органов пищеварения, 5,4% — несчастные случаи, отравления и травмы, 5,1% — от болезней органов дыхания, 1,7% — от инфекционных и паразитарных болезней, 11,4% — от других болезней.

В течение полугодия умерло 3900 детей в возрасте до 1 года. Коэффициент младенческой смертности составил 10,9 промилле (в январе-июне 2016 года — 10,2 промилле). Высокие показатели младенческой смертности отмечены в Ташкенте, Хорезмской, Андижанской, Джизакской, Сырдарьинской, Наманганской областях и Республике Каракалпакстан.

Из общего числа умерших детей в возрасте до 1 года 56,2% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 23,2% — от болезней органов дыхания, 11,8% — от врожденных аномалий, 3% — от инфекционных и паразитарных заболеваний, 1,3% — от несчастных случаев, отравлений и травм, 0,2% — от болезней органов пищеварения, 4,3% — от других болезней.

В январе-июне органами ЗАГС было зарегистрировано 96,3 тысячи браков и 15,6 тысячи разводов, в расчете на 1000 населения приходится 6 браков (в январе-июне 2016 года — 5,9 браков) и 1 развод (в январе-июне 2016 года — 0,9 разводов).

В течение полугодия число прибывших в Узбекистан составило 82,5 тысячи человек, число выбывших — 91 тысячу человек. Соответственно, сальдо миграции составило -8500 человек, против -12500 человек в соответствующий период 2016 года.

Текст: «Газета.uz»      2 466
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