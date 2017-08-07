Президент утвердил программу развития национальной кинематографии

Во всех регионах откроют культурно-развлекательные комплексы с малыми киностудиями и кинозалами.

Постановлением Президента Шавката Мирзиёева утверждена Программа мер по дальнейшему развитию национальной кинематографии, сообщает телеканал «Узбекистан 24».

В документе отмечается, что за более чем вековую историю киноискусство страны прошло большой путь развития. Однако процессы глобализации и задачи по модернизации и обновлению страны требуют совершенствования деятельности в этой сфере.

«Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере кинематографии, физически и морально устаревшая материально-техническая база ведущих предприятий киноиндустрии, в частности, киностудий „Узбекфильм“, „Коракалпокфильм“ и „Илмий-оммабоп ва хужжатли фильмлар“, несоответствие системы финансирования производства кинофильмов требованиям сегодняшнего дня, нехватка кинотеатров и квалифицированных кадров оказывают негативное влияние на развитие сферы», — говорится в постановлении.

Постановлением утверждены обновленные структуры центрального аппарата Национального агентства «Узбеккино» и его региональных подразделений (включая агентство «Коракалпоккино»), а также Творческого союза кинематографистов Узбекистана, образованного при «Узбеккино».

Для «Узбеккино» установлены прогнозные показатели производственных объемов создания национальной кинопродукции по государственному заказу:

производство в 2018 году 20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30;

20 полнометражных художественных фильмов, а с 2020 года — по 30; производство в 2018 году 20 из 40 частей документальных, научно-популярных, учебно-методических фильмов, киноальманахов и киножурналов, в 2019 году — 25 из 50 частей и с 2020 года — 30 из 60 частей;

производство мультипликационных фильмов: в 2018 году — 15, с 2022 года — по 50;

съемки созданных молодыми киноработниками короткометражных фильмов общим объемом 10 часов и детских юмористических киножурналов;

10 часов и детских юмористических киножурналов; восстановление, реставрация и копирование в современном формате лучших произведений национальной кинематографии.

Для продвижения на мировой рынок и показа на фестивалях фильмов, произведенных на основе госзаказа, они будут снабжаться субтитрами и дублироваться на иностранные языки.



В целях развития национального киноискусства и поддержки молодых кинематографистов при «Узбеккино» создается Фонд развития национальной кинематографии. Его источниками будут средства от кинопроката фильмов, выпущенных по госзаказу и за счет средств фонда, обязательные отчисления в размере 10% средств, поступающих от коммерческих объявлений, размещаемых во время показа таких фильмов, доходы от размещения временно свободных средств фонда в форме банковских депозитов и других формах, доходы от деятельности, связанной с проведением агентством «Узбеккино» кино- и других культурно-социальных мероприятий, а также благотворительные средства и другие.

Постановлением одобрено открытие при «Узбеккино» региональных культурно-развлекательных комплексов, имеющих в своем составе малые киностудии и кинозалы нового формата, в Каракалпакстане и областях с использованием действующих в стране молодежных центров, центров культуры и досуга населения, зданий лицеев и колледжей.

Со следующего года за счет средств указанного выше фонда планируется проводить курсы повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере кинематографии при «Узбеккино», а также школы мастерства, в которых будут проводить мастер-классы известные кинодеятели. Кроме того, будет организовано обучение молодых, талантливых и перспективных кинематографистов в зарубежных образовательных учреждениях.

Государственное унитарное предприятие «Республика кинофонди» с 1 января 2020 года должно перейти на самофинансирование.