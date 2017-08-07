Второе воскресенье августа стало днем работников строительства

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Второе воскресенье августа будет Днем работников сферы строительства Республики Узбекистан. Указ об этом подписал Президент Шавкат Мирзиёев, сообщил телеканал «Узбекистан 24».
Цели установления профессионального праздника — «ускорение осуществляемых в республике строительных и созидательных работ, широкая пропаганда успехов, достигаемых в сфере строительства, и стимулирование специалистов».
Напомним, указом Президента от 2 августа первое воскресенье августа объявлено Днем работников железнодорожного транспорта.
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Комментарии
Второе воскресенье августа ещё при СССР было днём строителя.