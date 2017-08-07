Второе воскресенье августа стало днем работников строительства

Второе воскресенье августа будет Днем работников сферы строительства Республики Узбекистан. Указ об этом подписал Президент Шавкат Мирзиёев, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Цели установления профессионального праздника — «ускорение осуществляемых в республике строительных и созидательных работ, широкая пропаганда успехов, достигаемых в сфере строительства, и стимулирование специалистов».

Напомним, указом Президента от 2 августа первое воскресенье августа объявлено Днем работников железнодорожного транспорта.