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Фото: УзА

Второе воскресенье августа стало днем работников строительства

Президент подписал указ о праздновании Дня работников сферы строительства.

Сегодня, 17:09   Общество  

Второе воскресенье августа будет Днем работников сферы строительства Республики Узбекистан. Указ об этом подписал Президент Шавкат Мирзиёев, сообщил телеканал «Узбекистан 24».

Цели установления профессионального праздника — «ускорение осуществляемых в республике строительных и созидательных работ, широкая пропаганда успехов, достигаемых в сфере строительства, и стимулирование специалистов».

Напомним, указом Президента от 2 августа первое воскресенье августа объявлено Днем работников железнодорожного транспорта.

Текст: «Газета.uz»      2 481

Комментарии

  • Максим Черников 7 августа 2017, 17:17

    Второе воскресенье августа ещё при СССР было днём строителя.


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