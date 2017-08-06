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Фото: guvd.uz

Более 4200 человек оштрафованы в Ташкенте за отсутствие регистрации

В Ташкенте в преддверии праздника независимости проводится мероприятие «Чистка-антитеррор».

Сегодня, 15:12   Общество  

ГУВД Ташкента с 30 июля проводит мероприятие «Тозалаш-антитеррор», направленное на обеспечение общественного порядка, безопасности граждан, профилактику правонарушений и чрезвычайных ситуаций. О его первых результатах сообщается на сайте ГУВД.

В рамках мероприятия «Паспорт-виза» в столице проверено 96864 квартир многоэтажных домов и 34380 домов частного сектора, а также 5452 учреждений и организаций. В отношении 4479 лиц составлены административные протоколы, в том числе 4265 — в отношении проживающих без регистрации, 146 — владельцев жилых помещений, которые были предоставлены для проживания без прописки, и 68 — лиц, предоставивших рабочие места лицам без прописки.

За совершение административных правонарушений 456 лиц были взяты на профилактический учет. В массивах с многоэтажными жилыми домами установлено 86 камер видеонаблюдения.

59 лиц размещены в Реабилитационный центр ГУВД, 78 несовершеннолетних доставлены в Центр оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним.

56 человек размещены в лечебные учреждения, включая 21 человека — за злоупотребление спиртными напитками, 14 — употребление наркотиков и 21 — агрессивное поведение, связанное с психическими расстройствами.

Текст: «Газета.uz»      5 449
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