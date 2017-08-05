Пострадавшие в ДТП в Иссык-Кульской области возвращены в Узбекистан

Самолет Министерства обороны доставил в Ташкент граждан Узбекистана, пострадавших в ДТП в Кыргызстане.

Военно-транспортный самолет Министерства обороны Узбекистана утром в субботу доставил в Ташкент шестерых граждан Узбекистана, в том числе троих детей, пострадавших 3 августа в ДТП на курортном побережье Иссык-Куля, сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легковой машины пострадали 10 человек. В микроавтобусе находились 11 человек — участники детского танцевального коллектива из Узбекистана в сопровождении взрослых. Пострадавшие были доставлены в территориальную больницу города Балыкчи.

При осмотре пострадавших на месте ДТП у кыргызских врачей особую тревогу вызывало состояние Игоря Орлова, 2006 года рождения, 3 августа ему была сделана хирургическая операция. Остальные пострадавшие получили телесные повреждение средней тяжести, уточняет МЧС.

По решение Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева правительство 5 августа направило спецрейсом в Тамчи врачей Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Посольство Республики Узбекистан приняло все необходимые меры для скорейшего доставки наших граждан на борт самолета, отметили в МЧС.

5 августа в 8:30 спецборт доставил в Ташкент пострадавших. Они размещены в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи, где сейчас получают необходимое лечение.

МИД Узбекистана в сообщении в субботу выразил благодарность представителям республиканских и местных органов власти, а также медицинских учреждений Кыргызстана за оказание медицинской помощи узбекским гражданам и оперативное решение вопросов пролета узбекского самолета в Тамчи и обратно.