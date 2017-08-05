Публичная дипломатия на службе национальных интересов

Традиционная vs публичная дипломатия

Традиционная дипломатия — дипломатия между государствами, осуществляемая правительствами и его учреждениями с помощью официальных представителей — имеет свои сложившиеся веками традиции. В ней важны определенные писаные и неписаные правила, связанные с обеспечением условий для работы дипломатов (дипломатический иммунитет), протокольные нормы, возможности проведения переговоров и контактов на тайном или непубличном уровне, наличие официальных и защищенных каналов коммуникации. Международные правовые нормы осуществления такой дипломатии определяет Венская конвенция о дипломатических сношениях, принятая в 1961 году.

Но времена меняются, меняется и дипломатия. Наряду с традиционной, то есть межправительственной дипломатией, развиваются и другие ее формы, такие как народная дипломатия, культурная, научная, молодежная, дипломатия городов-побратимов, соседних регионов, дипломатия знаменитостей, публичная дипломатия. В данной публикации мы остановимся именно на публичной дипломатии.

Термин «публичная дипломатия» был введен в научный оборот бывшим дипломатом и деканом Флетчерской школы права и дипломатии Тафтского университета (США) Эдмундом Гуллионом в 1965 году и с тех пор получил широкое распространение среди ученых и практиков. Публичная дипломатия — это дипломатия, осуществляемая правительством одной страны в отношении населения другой страны.

Сейчас для многих стран публичная дипломатия, наряду с экономической, выдвинулась на передний край всей дипломатической деятельности. Это, прежде всего, связано с изменением характера современных международных отношений, возрастанием роли общественного мнения в выработке и осуществлении внешней политики, масштабами распространения информации на глобальном уровне, существенным ростом влияния информационных технологий, СМИ и социальных сетей на политические, социальные и экономические процессы в мире.

Публичная дипломатия — важная часть внешней политики государства, направленная на разъяснение его целей и ценностей для широкой общественности, на создание позитивного имиджа страны и продвижение ее интересов на международной арене, на улучшение отношений между народами. В условиях резкого роста международной конкуренции в политике, экономике, образовании, науке, технологии, торговле, привлечении инвестиций и туристов, имидж страны, ее репутация превращается в важный инструмент обеспечения ее интересов.

«Улица с двусторонним движением»

Главным средством публичной дипломатии является коммуникация с целевой аудиторией. Коммуникация, коммуникация и еще раз коммуникация. Но ее характер в публичной дипломатии существенно отличается от традиционной пропаганды. Понятие «пропаганда» имеет определенную негативную окраску, и мало кто склонен верить пропаганде. В пропаганде цель оправдывает средства, и пропагандистская машина может использовать обман и манипуляцию для достижения поставленных целей. Главная забота пропагандистов — изменить сознание и установки целевой аудитории в определенном, заданном направлении. А слушать эту аудиторию, дать возможность и ей высказаться, вступить с ней в диалог не входит в их задачи. Иными словами, пропаганду можно сравнить с улицей с односторонним движением.

В отличие от этого, публичная дипломатия похожа на улицу с двусторонним движением: в ней важно не только говорить, но и слушать. Для нее важен диалог, необходимо вовлечение иностранной аудитории в разговор, публичные акции, проводимые государственными и негосударственными организациями страны. Специалисты, вовлеченные в публичную дипломатию, стараются понять, что говорят и почему именно это говорят разные слои зарубежной общественности об их стране. Они не боятся критики и заинтересованы понять причину критического отношения. Для диалога с иностранной аудиторией публичная дипломатия может использовать видных общественных и культурных деятелей, известные организации, в том числе неправительственные, и людей из различных сфер. Зачастую это дает гораздо больший эффект, чем визиты и встречи официальных делегаций. Сейчас только Илон Маск делает для международного имиджа Соединенных Штатов Америки больше, чем работа многих правительственных учреждений и чиновников этой страны.

Публичная дипломатия расширяет возможности международного влияния страны. Но для того, чтобы такая дипломатия была эффективной, необходима подготовка соответствующих кадров, специалистов нового типа. От дипломатов, вовлеченных в публичную дипломатию, требуются современные, зачастую нетрадиционные знания и умения. Они должны проявлять лидерские качества, свободно выступать на публике, участвовать в дискуссиях, уметь устанавливать контакты с зарубежной аудиторией, умело работать со СМИ и журналистами, быть квалифицированными в работе в социальных сетях. Одним словом, они должны быть эффективными в работе с публикой. Для традиционной дипломатии это не совсем было характерно: в ней дипломаты, за исключением отдельных представителей, были гораздо менее публичны.

Времена, когда все мировые дела решались лишь в узком кругу и тайно, прошли. Сейчас обычные люди со всего мира могут непосредственно наблюдать за важнейшими мировыми событиями, международной дипломатической жизнью через СМИ, интернет и социальные сети, а также влиять на процессы принятия политических решений. И сами государственные деятели и дипломаты, участвуя в международных конференциях или предпринимая действия на мировой арене, стараются учитывать мнение и возможные реакции как населения своих стран, так и зарубежной общественности.

Выходя на широкие информационные просторы и знакомя зарубежную общественность с историей и культурой родной страны, публичный дипломат занимается стратегическими задачами своего государства. Сейчас одного оружия, политической или экономической мощи государства недостаточно, чтобы оно успешно боролось с современными вызовами, в том числе с терроризмом и торговлей людьми. Время требует от дипломатов не только выполнять свои традиционные функции, но и умения воздействовать на умы и сердца широкой международной общественности.

Зарубежный опыт

Публичная дипломатия в настоящее время стала приоритетным направлением деятельности внешнеполитических ведомств во многих странах. Различные международные организации и министерства иностранных дел, пытаясь развить свою «мягкую силу», создали департаменты публичной дипломатии, обучают сотрудников этому мастерству. Китай, к примеру, — одна из стран, которой удалось заметно продвинуться на международной арене благодаря именно «мягкой силе».

Особо интересным представляется опыт США в области публичной дипломатии, потому что это страна, которая выделяет наибольшие ресурсы на эти цели. В 2016 году только базовый бюджет Государственного департамента США по публичной дипломатии составил 1,1 млрд долларов. Расходы американской публичной дипломатии включают и средства для более 80 академических, профессиональных, молодежных и спортивных обменных программ, поддержку деятельности в этой сфере около 180 дипломатических миссий страны во всем мире, а также работу 72 международных вещательных служб.

США стали уделять повышенное внимание публичной дипломатии после террористической атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, когда стало понятно, что одними силовыми методами невозможно побороть терроризм и группы, которые поддерживают террористов. В Госдепартаменте, то есть Министерстве иностранных дел США, деятельность в этой области координирует заместитель госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. Любой новый сотрудник, поступающий на работу в Госдепартамент, теперь в обязательном порядке проходит курсы по работе в социальных сетях и публичному выступлению. Новый сотрудник уже при поступлении на дипломатическую службу может выбрать карьеру публичного дипломата и работать в таком качестве или в центральном аппарате Госдепартамента, или в американских загранпредставительствах. Как и в ряде других стран, в США имеется орган, определяющий государственную политику в области публичной дипломатии: Консультативная комиссия Соединенных Штатов по публичной дипломатии.

Развитием свой публичной дипломатии серьезно занимаются и многие другие страны, ибо хорошая международная репутация важна как для развивающихся, так и для развитых стран. Проводятся конференции, созданы исследовательские центры и научные журналы в этой области, публичная дипломатия стала популярным учебным предметом в университетах и дипломатических академиях.

Все более широкое применение в международном влиянии находит цифровая дипломатия. На сайте Twiplomacy можно найти интересную информацию по использованию социальных сетей мировыми лидерами, видными дипломатами и международными организациями. Среди наиболее популярных политиков, пользующихся соцсетями, — бывший и нынешний президенты США Барак Обама (92,5 миллиона читателей в Twitter и 54,8 миллиона фанов в Facebook) и Дональд Трамп (34,9 миллиона — в Twitter и 22,7 миллиона — в Facebook), а также премьер-министр Индии Нарендра Моди (32,2 миллиона — в Twitter и 42,6 миллиона — в Facebook). За аккаунтами в Twitter Организации Объединенных Наций и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) следят 9,2 и 6,2 миллиона человек соответственно, за их страницами в Facebook — 2,4 и 6,9 миллиона.

Развитие публичной дипломатии в Узбекистане

Для укрепления международного авторитета нашего государства, установления связей с зарубежной общественностью и популяризации нашей культуры в мире за прошедшие годы сделано немало. Сейчас Узбекистан находится на новом, очень важном этапе своего развития. Наше государство становится более открытым, руководством ставятся задачи широкого привлечения в страну иностранных инвестиций и туристов. Оживилась общественная жизнь, на телевидении появляются прямые передачи, идут неслыханные раньше дискуссии.

Более активным в публичном пространстве стало и Министерство иностранных дел Узбекистана. Совсем недавно состоялось прямое телевизионное общение министра иностранных дел с гражданами страны в рамках Международного пресс-клуба. МИД начал активно использовать и социальные сети. Можно сказать, что Год диалога с народом и интересов человека подхлестнул сознание и чиновников, и населения. Естественно ожидать, что такая тенденция будет распространяться и на международную жизнь страны — это логический шаг в укреплении международного статуса Узбекистана. Что можно сделать для развития публичной дипломатии?

Необходимо сформировать целостную концепцию развития публичной дипломатии Узбекистана с определением ее приоритетных направлений, создать департамент (управление) по публичной дипломатии в структуре Министерства иностранных дел для координации работ в этой области, наладить систему подготовки и повышения квалификации соответствующих кадров с созданием современных учебных программ и материалов, а также готовить исследователей в области публичной дипломатии.

Нужно усилить роль информационного агентства «Жахон» с перспективой создания новых аналогичных агентств, в том числе на основе государственно-частного партнерства, практиковать направление журналистов-международников в зарубежные страны для работы и повышения квалификации.

Не менее важно поэтапно создать сеть культурно-образовательных центров Узбекистана за границей, поднять на новый уровень работу с соотечественниками, проживающими за рубежом, в том числе с помощью публичной дипломатии.

Необходимо формировать обменные программы в области образования, науки и культуры, особенно для молодежи и профессионалов из соседних стран, а также других стратегически важных регионов, поощрять увеличение числа иностранных студентов в республике.

Развитие публичной дипломатии Узбекистана нужно осуществлять в координации с работой по брендингу нашего государства и городов страны. Целесообразно создать республиканский фонд поддержки публичной дипломатии.

Важно наладить широкое сотрудничество Министерства иностранных дел с негосударственными организациями страны с целью выполнения задач в области публичной дипломатии, приступить к комплексному развитию цифровой дипломатии, сделать официальные сайты и социальные сети МИДа и диппредставительств за границей эффективными, информативными, оперативными, интересными и привлекательными.

Целесообразно также разработать нормативные документы, регулирующие работу дипломатов в социальных сетях, и поощрять государственных чиновников и послов создавать личные страницы в соцсетях, а также содействовать использованию таких онлайн-ресурсов в публичной дипломатии страны.

Пора приступить к поэтапному созданию круглосуточного телерадиовещания для иностранной аудитории на основных мировых языках, выработать стратегию создания и использования фильмов, музыкальных и театральных произведений, фестивалей и выставок в рамках публичной дипломатии Узбекистана.

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