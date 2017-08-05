Назначены заместители начальников УВД трех областей

В УВД Наманганской, Навоийской и Бухарской областей назначены новые заместители начальников.

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту» («Постда»).



Назначены заместители начальников УВД Наманганской области — полковник Зохид Мамадалиев, УВД Навоийской области — подполковник Рустам Юсупов и УВД Бухарской области — подполковник Кодир Батиров.



Кроме того, назначен начальник Зангиатинского РОВД Ташкентской области — им стал подполковник Шухрат Норпулатов. В конце июля в этом районе сменилось руководство и были освобождены от должностей ряд руководителей государственных структур.