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Назначены заместители начальников УВД трех областей

В УВД Наманганской, Навоийской и Бухарской областей назначены новые заместители начальников.

Сегодня, 15:58   Общество  

В системе Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщила в субботу газета МВД «На посту» («Постда»).

Назначены заместители начальников УВД Наманганской области — полковник Зохид Мамадалиев, УВД Навоийской области — подполковник Рустам Юсупов и УВД Бухарской области — подполковник Кодир Батиров.

Кроме того, назначен начальник Зангиатинского РОВД Ташкентской области — им стал подполковник Шухрат Норпулатов. В конце июля в этом районе сменилось руководство и были освобождены от должностей ряд руководителей государственных структур.

Текст: «Газета.uz»      505
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