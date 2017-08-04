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Фото: Eurosport

Футбол: Неймар выкупил контракт у «Барселоны» за 222 млн евро

Представители Неймара активировали опцию выкупа игрока у ФК «Барселона» за 222 млн евро. Ожидается, что нападающий перейдет в ПСЖ.

Сегодня, 00:20   Спорт  

Футбольный клуб «Барселона» объявил об активации опции выкупа бразильского нападающего Неймара. Представители игрока заплатили испанскому клубу 222 млн евро.

«В четверг вечером представители Неймара лично посетили офис „Барселоны“ и выплатили 222 млн евро с целью одностороннего расторжения контракта, который связывал футболиста и клуб. „Барселона“ передаст УЕФА детальную информацию об этой операции, чтобы она определила дисциплинарные меры, которые могут последовать в данном случае», — говорится с сообщении.

Такая сумма отступных была прописана в соглашении Неймара с каталонским клубом. Теперь правила финансового «фэйр-плей» не помешают французскому «Пари Сен-Жермен» заключить соглашение с форвардом, поскольку бразилец стал свободным агентом.

Предполагается, что Неймар получил 300 млн евро от катарского фонда за роль посла ЧМ-2022 и смог сам себя выкупить у «Барсы», либо 222 млн выплатил фонд, который владеет французским клубом.

Французские СМИ сообщают, что Неймар уже подписал пятилетний контракт с ПСЖ. Ожидается, что зарплата игрока составит 30 млн евро в год плюс 20 млн подписного бонуса (за заключение соглашения). Отец Неймара, представляющего его интересы в качестве агента, получит 40 млн комиссии.

Текст: «Газета.uz»      130
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