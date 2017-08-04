Школа имени Мухаммада Юсуфа открывается в Андижане

Фото: sharqyulduzi.uz
Школа имени Мухаммада Юсуфа, специализирующаяся на углубленном преподавании языка и литературы, и парк с бюстом поэта появятся на территории академического лицея №4 при Андижанском государственном университете.
Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 25 июля, сообщила Norma.uz.
В 2017—2018 учебном году в 5−8 классы, а с 2018—2019 учебного года — в 5 классы будут приняты по 30 учеников. До 1 сентября в учебных знаниях на 150 мест будет проведен ремонт, а на прилегающей территории — разбит парк.
Новая школа укомплектуется учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой, учебно-методическими комплексами и пособиями и художественной литературой.
Для набора в школу талантливых учеников будут проводиться тестовые испытания по языку и литературе, а также психолого-педагогическая диагностика.
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