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Фото: «Газета.uz»

Гонорары не будут влиять на пенсию

Президент назвал выплату лицам, получающим гонорары, половины пенсии недальновидным решением.

Сегодня, 10:57   Общество  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с представителями творческой интеллигенции 3 августа поручил правительству в месячный срок пересмотреть порядок выплаты гонорара творческим деятелям пенсионного возраста.

Согласно действующему порядку, при получении пенсионерами гонорара в размере более двух минимальных зарплат из пенсии удерживается сумма в размере 50%.

«Ни для кого не секрет, что этот порядок, введенный когда-то отдельными недальновидными чиновниками, приводит к снижению мотивации деятелей, как раз достигших творческого совершенства», — заявил Президент.

Он также отметил, что скоро будет принято постановление о «значительном» повышении уровня гонораров для сотрудников средств массовой информации и других творческих лиц.

Для поддержки литераторов, художников, актеров, режиссеров, композиторов, журналистов и других в Ташкенте, Нукусе и всех областных центрах будут построены «Дома творческих работников», жилье в которых можно будет приобрести на льготной основе, сообщил глава государства.

Текст: «Газета.uz»      2 721
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