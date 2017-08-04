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Фото: Ташкентская ТЭС

Для Кибрая утвержден новый тариф на теплоэнергию

Новые тарифы на тепловую энергию для Кибрайского района вступают в силу с 19 августа 2017 года.

Сегодня, 12:50   Общество  

Министерство финансов Узбекистана 4 августа утвердило новый тариф на тепловую энергию, реализуемую Ташкентской ТЭС для Кибрайского района столичной области. Он вступит в силу 19 августа 2017 года

Новый тариф на горячую воду и пар всех параметров для всех потребителей, в том числе оптовых потребителей-перепродавцов и теплично-парниковые хозяйства, а также для предприятия «Иссиклик манбаи» будет составлять 57520 сумов за 1 Гкал (текущий тариф — 54470 сумов). Тарифы включают НДС.

С введением в силу новых тарифов (№19−03−22−06-O'zR-40−2017 и №19−03−22−06- O’zR -41−2017) от 4 августа утрачивают силу тарифы от 15 июня 2017 года (19−03−22−06- O’zR -24−2017 и 19−03−22−06- O’zR -25−2017).

Текст: «Газета.uz»      0
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