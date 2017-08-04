РУ O`Z ЎЗ
4 августа, Пятница Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Рост ВВП в первом полугодии составил 7%

Валовой внутренний продукт Узбекистана за первые шесть месяцев года вырос на 7%.

Сегодня, 12:43   Экономика  

Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в первом полугодии 2017 года вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, составив 102,702 трлн сумов, сообщил Государственный комитет по статистике (doc).

Объем промышленного производства за шесть месяцев увеличился на 7,6%, строительных работ — на 8,7%, розничного товарооборота — на 11,1%, услуг — на 11,6%. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5,8%.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8,3% до 26,599 трлн сумов.

Текст: «Газета.uz»      635
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 12:50

Для Кибрая утвержден новый тариф на теплоэнергию

Сегодня, 11:37

Минкульт переедет в бывшее здание МВЭСИТ

Сегодня, 11:32

МИД опубликовал имена пострадавших в ДТП в Кыргызстане

Сегодня, 10:57

Гонорары не будут влиять на пенсию

Сегодня, 00:20

Футбол: Неймар выкупил контракт у «Барселоны» за 222 млн евро

Вчера, 19:55

Пострадавшим в ДТП в Иссык-Кульской области окажут помощь

Вчера, 18:34

Бабур Алиханов назначен и. о. председателя Национальной телерадиокомпании

Вчера, 14:30

Canon запускает «Конкурс летних историй 2017»

Популярное

Хуршид Мирзахидов освобожден от должности главы НТРК

Аэропорт Самарканда возобновил работу

Ташкент Мечты: Долой заборы!

ТУИТ успешно «распознал» абитуриентов