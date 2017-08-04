Рост ВВП в первом полугодии составил 7%

Валовой внутренний продукт Узбекистана за первые шесть месяцев года вырос на 7%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана в первом полугодии 2017 года вырос на 7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, составив 102,702 трлн сумов, сообщил Государственный комитет по статистике (doc).

Объем промышленного производства за шесть месяцев увеличился на 7,6%, строительных работ — на 8,7%, розничного товарооборота — на 11,1%, услуг — на 11,6%. Производство продукции сельского хозяйства выросло на 5,8%.

Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 8,3% до 26,599 трлн сумов.