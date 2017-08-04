Получить визу для деловых поездок в Китай стало проще

Посольство Китая в Ташкенте с 1 августа упростило получение виз для граждан Узбекистана, отправляющихся в служебные и коммерческие поездки. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

Визы для представителей деловых кругов будут оформляться по гарантийному письму Торгово-промышленной палаты Узбекистана, свидетельству о регистрации в палате, лицензии и обычному приглашению от китайской стороны.

Для государственных служащих министерств и ведомств визы будут оформляться по нотам, официальным письмам или гарантийным письмам от вышеуказанных органов Узбекистана и обычному приглашению от китайской стороны.

Ранее в обоих случаях для получения визы требовалось предоставление официального приглашения от уполномоченного органа КНР. Теперь этот документ не обязателен.