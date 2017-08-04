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Саидкамол Ходжаев.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»

Саидкамол Ходжаев стал главой «Агробанка»

Саидкамол Ходжаев, ранее работавший заместителем председателя ЦБ, стал главой «Агробанка».

Сегодня, 17:31   Экономика  

Саидкамол Ходжаев назначен председателем правления «Агробанка». Постановление об этом 3 августа издал Кабинет Министров Узбекистана.

Напомним, с июня Саидкамол Ходжаев (1979 года рождения, выпускник Ташкентского финансового института и Академии государственного и общественного строительства при Президенте) работал заместителем председателя Центрального банка, а ранее — с марта 2016 года — первым заместителем председателя.

В банковской системе работает с марта 1997 года. В 2014—2016 годах занимал пост председателя правления «Узпромстройбанка».

Текст: «Газета.uz»      3 728
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