Саидкамол Ходжаев стал главой «Агробанка»

Саидкамол Ходжаев.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Саидкамол Ходжаев назначен председателем правления «Агробанка». Постановление об этом 3 августа издал Кабинет Министров Узбекистана.
Напомним, с июня Саидкамол Ходжаев (1979 года рождения, выпускник Ташкентского финансового института и Академии государственного и общественного строительства при Президенте) работал заместителем председателя Центрального банка, а ранее — с марта 2016 года — первым заместителем председателя.
В банковской системе работает с марта 1997 года. В 2014—2016 годах занимал пост председателя правления «Узпромстройбанка».
Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:32
Сегодня, 16:10
Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:29
Сегодня, 12:50
Сегодня, 12:43