МИД опубликовал имена пострадавших в ДТП в Кыргызстане

Посольство Узбекистана в Кыргызстане сообщило имена граждан, пострадавших в автоаварии в Иссык-Кульской области.

Список граждан Узбекистана, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в районе села Кызыл Орук Иссык-Кульской области Кыргызстана, опубликован на сайте Министерства иностранных дел.

По предварительной информации посольства Узбекистана в Бишкеке, пострадали граждане:

1. Орлова Елена Александровна, 1976 года рождения;

2. Орлов Игорь, 2006 года рождения;

3. Орлова Вероника, 2006 года рождения;

4. Ли Яна Андреевна, 2004 года рождения;

5. Хан Жанна Михайловна, 1969 года рождения;

6. Обьедкова Людмила Александровна, 1952 года рождения.

Для оказания необходимой помощи пострадавшим на месте в регион выехал представитель консульского отдела посольства.