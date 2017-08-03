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Хелена Фрейзер

Фото: Анвар Ильясов / МИД

Представительство ООН в Узбекистане возглавила Хелена Фрейзер

Глава МИД Узбекистана принял нового резидент-координатора ООН и постоянного представителя ПРООН Хелену Фрейзер.

Сегодня, 13:11   Политика  

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов 3 августа принял Хелену Фрейзер, назначенную резидент-координатором ООН и постоянным представителем Программы развития ООН в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба МИДа.

Хелена Фрейзер вручила министру письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о своем назначении в Узбекистан.

В ходе беседы были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений. Отмечалось, что недавние визиты в страну Антониу Гутерриша, а также Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна свидетельствуют об усилении внимания ООН к Узбекистану и в целом к региону Центральной Азии.

Министр передал главе представительства ООН для рассмотрения проект плана по дальнейшему развитию сотрудничества между Узбекистаном и ООН на 2017−2020 годы («Дорожная карта».

На встрече также состоялся обмен мнениями по отдельным вопросам глобального и регионального характера, в том числе повестке дня предстоящих в Узбекистане международных конференций под эгидой ООН.

До этого Хелена Фрейзер возглавляла расположенный в Аммане (Иордания) Региональный офис по сирийскому кризису Управления по координации гуманитарных вопросов ООН.

Предыдущим координатором ООН и постпредом ПРООН в Узбекистане был Стефан Приснер, проработавший в стране с февраля 2013 года по май 2017-го.

Текст: «Газета.uz»      1 766
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