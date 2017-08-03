Конкурс в вузы составил 11 человек на место

Заявки в вузы подали 730 тысяч абитуриентов, около 11,7 тысячи на тесты не пришли, 2764 человек были удалены с тестов за нарушения.

1 августа в 59 высших образовательных учреждениях Узбекистана и 12 их филиалах были проведены вступительные тестовые испытания. По данным Государственного центра тестирования, заявки на поступление в вузы подали 729947 абитуриентов (в 2016 году — 663304), в том числе 7725 абитуриентов-льготников, отслуживших срочную военную службу (7521).

Конкурс составил 11 человек на место (в прошлом году — 11,5).

Для тестовых испытаний были сформированы и изготовлены 744271 (676000) индивидуальных комплектов вопросов.

На тестовые испытания не пришли 11698 или 1,6% (5163, 0,8%)) абитуриентов. 2764 или 0,38% (714, 0,1%)) были удалены за нарушение требований проведения тестовых испытаний.

Тестовые испытания проведены в 21765 (19830) аудиториях, расположенных в 1080 (889) зданиях.