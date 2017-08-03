Canon запускает «Конкурс летних историй 2017»

Каждый участник фотоконкурса от Canon получит шанс отправиться в отпуск мечты на сумму 14 млн сумов.

В рамках глобальной кампании Live for the story («Живи ради историй») Canon объявляет о старте конкурса на лучшую летнюю историю и в Узбекистане и призывает создавать яркие фоторассказы, сохраняя теплые воспоминания и находя источники вдохновения в каждом моменте лета.

Cамый масштабный летний конкурс от Canon — «Конкурс летних историй 2017», где есть шанс получить отпуск мечты на сумму 14 млн сумов. Для участия в конкурсе нужно лишь загрузить фотографию этого лета в галерею и написать историю к ней на веб-сайте canon.uz/summerstories.

Согласно статистике, в Facebook ежедневно загружается более 200 млн фотографий, а в Instagram — 95 млн. При этом ценные и качественны кадры теряются в ленте, наполненной бесконечным селфи-контентом и фотографиями любимой еды. Именно для того чтобы приобщить пользователей делиться не просто снимками, но и вдохновлять своими историями других, Canon организовала конкурс на лучшую летнюю историю.

Срок действия конкурса на территории Республики Узбекистан — с 21 июля по 14 сентября 2017 г.

Имя победителя будет указано на официальном веб-сайте конкурса canon.uz/summerstories в течение четырех недель после 1 октября 2017 года.

По результатам проведения фотосоревнований победитель отправится в путешествие мечты в любую точку мира и еженедельно будет публиковать фотоотчеты о своих приключениях на страничке кампании в Facebook: fb.com/canonuzbekistan.



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