Число туристических виз в Узбекистан выросло на 12%

В первом полугодии въездные визы в Узбекистан получили более 123 тысяч иностранных граждан.

Консульское управление МИД Узбекистана и консульские учреждения страны за рубежом в первом полугодии 2017 года выдали въездные визы 123,36 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Свыше 51,17 тысячи виз были выданы туристам и более 17 тысяч — бизнесменам. При этом количество туристических виз по сравнению с таким же периодом 2016 года (45,34 тысячи) увеличилось на 12%.

По информации Государственного комитета по статистике, опубликованной Государственным комитетом по развитию туризма, за шесть месяцев в Узбекистан (по методологии расчетов Всемирной туристской организации ООН) прибыли 1,125 миллиона туристов (рост — 18%).

Экспорт туристских услуг, по данным Госкомстата, за полугодие составил 694,5 миллиона долларов США.