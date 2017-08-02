РУ O`Z ЎЗ
2 августа, Среда Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: «Газета.uz»

Число туристических виз в Узбекистан выросло на 12%

В первом полугодии въездные визы в Узбекистан получили более 123 тысяч иностранных граждан.

Сегодня, 11:39   Общество  

Консульское управление МИД Узбекистана и консульские учреждения страны за рубежом в первом полугодии 2017 года выдали въездные визы 123,36 тысячи иностранных граждан. Об этом сообщается на сайте МИДа.

Свыше 51,17 тысячи виз были выданы туристам и более 17 тысяч — бизнесменам. При этом количество туристических виз по сравнению с таким же периодом 2016 года (45,34 тысячи) увеличилось на 12%.

По информации Государственного комитета по статистике, опубликованной Государственным комитетом по развитию туризма, за шесть месяцев в Узбекистан (по методологии расчетов Всемирной туристской организации ООН) прибыли 1,125 миллиона туристов (рост — 18%).

Экспорт туристских услуг, по данным Госкомстата, за полугодие составил 694,5 миллиона долларов США.

Текст: «Газета.uz»      1 453
Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 10:11

Аэропорт Самарканда возобновил работу

Вчера, 19:42

Назначен глава Национального агентства проектного управления

Вчера, 19:04

ТГЮУ провел вступительные испытания в новом формате (фото)

Вчера, 17:56

Президент создал комиссию по улучшению системы поддержки инвалидов

Вчера, 15:43

ТУИТ успешно «распознал» абитуриентов

Вчера, 12:07

Премьер-министр посетил экзамен ТГЮУ (фото, видео)

Вчера, 11:02

Систему статистики адаптируют к международной практике

31 июля 21:42

Дирекция Международной промышленной ярмарки ликвидирована

Популярное

Дирекция Международной промышленной ярмарки ликвидирована

В середине недели ожидается спад жары

Мобильные операторы сообщили о профилактических работах 1 августа

Первый симфонический open-air пройдет в Ташкенте