Узбекистан и Китай создадут СП по производству игрушек

Предприятие по выпуску детских игрушек будет создано в одной из свободных экономических зон Узбекистана совместно с китайским партнером.

Совместное китайско-узбекское предприятие по производству детских игрушек появится на территории одной из свободных экономических зон Узбекистана. Партнером со стороны Китая выступит компания Shandong Sanhe Toy, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по инвестициям.

Реализация этого проекта, а также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обсуждались на встрече первого заместителя председателя Госкоминвестиций Лазиза Кудратова и председателя Shandong Sanhe Toy Сонг Чжинюаня.

На встрече также было предложено рассмотреть создание технопарка по производству детских игрушек в Алмазарском районе Ташкента.

Представители узбекской стороны отметили, что сотрудничество с китайским производителем ценно не столько в финансовом отношении, сколько в вопросе привлечения технологий, современных методов менеджмента, стандартов качества и бренда.

Shandong Sanhe Toy, созданная в 2005 году, поставляет плюшевые и электрические игрушки в США, Канаду, страны Европейского союза и другие.

Справка: В 2016 году объем импорта игрушек в Узбекистан составил 2,1 млн долларов, в 2017 году эта цифра сократилась на 29%. Основными поставщиками игрушек на узбекский рынок являются КНР — 2 млн долларов (94%), Россия — 43,3 тысячи долларов (2,1%) и Литва — 16 тысяч долларов (0,8%).