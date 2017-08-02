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Фото: Юрий Корсунцев / «Газета.uz»

Архивное фото.

Узбекистан и Китай создадут СП по производству игрушек

Предприятие по выпуску детских игрушек будет создано в одной из свободных экономических зон Узбекистана совместно с китайским партнером.

Сегодня, 17:35   Экономика  

Совместное китайско-узбекское предприятие по производству детских игрушек появится на территории одной из свободных экономических зон Узбекистана. Партнером со стороны Китая выступит компания Shandong Sanhe Toy, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Государственного комитета по инвестициям.

Реализация этого проекта, а также вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества обсуждались на встрече первого заместителя председателя Госкоминвестиций Лазиза Кудратова и председателя Shandong Sanhe Toy Сонг Чжинюаня.

На встрече также было предложено рассмотреть создание технопарка по производству детских игрушек в Алмазарском районе Ташкента.

Представители узбекской стороны отметили, что сотрудничество с китайским производителем ценно не столько в финансовом отношении, сколько в вопросе привлечения технологий, современных методов менеджмента, стандартов качества и бренда.

Shandong Sanhe Toy, созданная в 2005 году, поставляет плюшевые и электрические игрушки в США, Канаду, страны Европейского союза и другие.

Справка: В 2016 году объем импорта игрушек в Узбекистан составил 2,1 млн долларов, в 2017 году эта цифра сократилась на 29%. Основными поставщиками игрушек на узбекский рынок являются КНР — 2 млн долларов (94%), Россия — 43,3 тысячи долларов (2,1%) и Литва — 16 тысяч долларов (0,8%).
Текст: «Газета.uz»      1 985
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