Президент Узбекистана соболезнует Афганистану

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с терактом в афганском Герате.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани «в связи гибелью и тяжелыми ранениями большого количества невинных людей в результате жестокого и подлого теракта в здании мечети города Герат», сообщила пресс-служба Президента.

По данным РИА Новости, взрыв произошел во вторник на западе города. Местные власти сообщали, что террорист-смертник подорвал себя перед зданием, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам в мечети. Число погибших составило 29 человек, еще 64 человека получили ранения, передал телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Асифа Рахими.