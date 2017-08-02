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Жители Герата сдают кровь для пострадавших в теракте.

Фото: twitter.com/tahirqadiry

Президент Узбекистана соболезнует Афганистану

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с терактом в афганском Герате.

Сегодня, 15:41   Политика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Афганистана Мухаммаду Ашрафу Гани «в связи гибелью и тяжелыми ранениями большого количества невинных людей в результате жестокого и подлого теракта в здании мечети города Герат», сообщила пресс-служба Президента.

По данным РИА Новости, взрыв произошел во вторник на западе города. Местные власти сообщали, что террорист-смертник подорвал себя перед зданием, после чего второй нападавший открыл огонь по прихожанам в мечети. Число погибших составило 29 человек, еще 64 человека получили ранения, передал телеканал Tolo News со ссылкой на губернатора провинции Мохаммада Асифа Рахими.

Текст: «Газета.uz»      1 139
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