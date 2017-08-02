Новый посол Пакистана прибыл в Узбекистан

Ирфан Юсуф Шами.
Фото: МИД
2 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с вновь назначенным послом Пакистана Ирфаном Юсуфом Шами.
Министр принял копию верительных грамот посла, сообщила пресс-служба МИДа.
В ходе беседы обсуждены состояние узбекско-пакистанских отношений, сотрудничество в сферах политики и безопасности с учетом полноправного членства Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества и углубление связей в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.
Стороны высказались за согласование «дорожной карты», включающей мероприятия по активизации контактов между представителями деловых кругов Узбекистана и Пакистана.
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