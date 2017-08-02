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Ирфан Юсуф Шами.

Фото: МИД

Новый посол Пакистана прибыл в Узбекистан

Министр иностранных дел Абдулазиз Камилов принял нового посла Пакистана Ирфана Юсуфа Шами.

Сегодня, 15:10   Политика  

2 августа министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов встретился с вновь назначенным послом Пакистана Ирфаном Юсуфом Шами.

Министр принял копию верительных грамот посла, сообщила пресс-служба МИДа.

В ходе беседы обсуждены состояние узбекско-пакистанских отношений, сотрудничество в сферах политики и безопасности с учетом полноправного членства Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества и углубление связей в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной областях.

Стороны высказались за согласование «дорожной карты», включающей мероприятия по активизации контактов между представителями деловых кругов Узбекистана и Пакистана.

Текст: «Газета.uz»      67
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