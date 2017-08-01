ТУИТ успешно «распознал» абитуриентов

Репортаж со вступительных экзаменов в ТУИТ, где в этом году впервые применялась система биометрической идентификации абитуриентов.

Биометрическая система контроля доступа абитуриентов, впервые внедренная в этом году в Ташкентском университете информационных технологий, доказала свою эффективность на вступительных тестовых испытаниях 1 августа.

Оборудование для биометрической идентификации было установлено в центральном здании университета, а также в Ташкентском профессиональном колледже связи и семи школах Юнусабадского района, где также проводились тестовые испытания ТУИТ.

Чтобы пройти к экзаменационной аудитории, абитуриенту нужно было предъявить удостоверение Государственного центра тестирования (ГЦТ), паспорт, а также приложить палец к биометрическому модулю. При совпадении отпечатка на экране ноутбука отображалась информация об абитуриенте из базы, сформированной во время приемной кампании. Эту процедуру прошли все 12214 претендентов на учебу в ТУИТ.

Непосредственно в центральном здании университета обмануть биометрическую систему попытались 2 человека из порядка 5000. Оба были переданы правоохранительным органам. Итоговые цифры по подставным лицам, выдававшим себя за абитуриентов (т. н. «зайцам»), на момент публикации материала сводятся.

Ответственный секретарь приемной комиссии Дильмурод Давронбеков связывает малое число нарушителей доступа в центральном здании с тем, что вуз заранее продемонстрировал возможности биометрической системы. По его словам, после публикаций в СМИ о 16 «зайцах», выявленных 5 июля во время тестовых испытаний на специальный факультет ТУИТ, волнообразно выросло число абитуриентов, забравших документы, — не менее 50 человек.

Во время тестовых испытаний университет посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Обойдя здание в сопровождении хокима Ташкента Рахмонбека Усманова и ректора Тулкина Тешабаева, он также ознакомился с работой системы биометрической идентификации.

Тестовые испытания начались около 9:00 утра, а первые абитуриенты, справившиеся с заданием, стали выходить еще до 10:00.

Несмотря на строгий человеческий и аппаратный контроль, отдельные абитуриенты не оставили попыток получить постороннюю помощь. Корреспондент «Газеты.uz» вместе с представителем ГЦТ Севарой Зупарходжаевой отправился на поиски поступающих, чьи листы с вопросами оказались выброшены на улицу и найдены сотрудниками правоохранительных органов.

По словам Севары Зупарходжаевой, это делалось с расчетом, что вопросники подберут заранее подготовленные люди, решат тесты и при помощи различных ухищрений передадут их обратно в здание.

Нарушителей оказалось трое из числа поступавших на факультет телекоммуникационных технологий. Все они сидели в одной аудитории. Эти абитуриенты были выведены из аудитории и отстранены от экзамена.

