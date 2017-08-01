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Госкомстат.

Фото: «Газета.uz»

Систему статистики адаптируют к международной практике

Президент подписал постановление о совершенствовании деятельности Государственного комитета по статистике.

Сегодня, 11:02   Экономика  

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля подписал постановление о совершенствовании деятельности Государственного комитета по статистике.

Документ предусматривает меры по внедрение апробированных и широко применяемых в зарубежной статистике современных методов статистического анализа, показателей, критериев оценки и форм отчетности, соответствующих международным требованиям и стандартам, обеспечение достоверности, прозрачности и открытости статистической информации, а также расширению сотрудничества с международными статистическими организациями.

Постановлением одобрена Программа мер по кардинальному повышению эффективности организации статистической деятельности, улучшению качества статистической информации и системы ее распространения на 2017−2021 годы.

Пересмотрена структура центрального аппарата Госкомстата. У председателя комитета появятся первый заместитель, заместители по экономической и социальной статистике, а также заместитель по ИКТ и информационной безопасности.

По предложению Госкомстата и Министерства экономики со второго полугодия 2017 года сокращается ряд форм государственной статистической отчетности:

  • 4-narx «Отчет о тарифах на перевозку грузов железнодорожным транспортом»;
  • 5-narx «Отчет о тарифах на перевозку грузов воздушным транспортом»;
  • 6-narx «Отчет о тарифах на перекачку (транспортировку) грузов трубопроводным транспортом»;
  • 3-invest «Отчет об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;
  • 1-xizmat «Отчет о платных услугах населению»;
  • 3-eko «Отчет об образовании, использовании и складировании отходов»;
  • 1-RM «Отчет об образовании и использовании лома и отходов цветных металлов»;
  • 7-kom «Отчет о газификации»;
  • 1-lizing «Отчет о лизинговой деятельности»;
  • 1-geo «Отчет о выполнении геологоразведочных работ».

Данные будут компенсированы за счет унификации и сокращения излишней отчетности, внедрения новых выборочных обследований и использования ведомственного учета.

Текст: «Газета.uz»      1 126
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