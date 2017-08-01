Систему статистики адаптируют к международной практике

Госкомстат.
Фото: «Газета.uz»
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 июля подписал постановление о совершенствовании деятельности Государственного комитета по статистике.
Документ предусматривает меры по внедрение апробированных и широко применяемых в зарубежной статистике современных методов статистического анализа, показателей, критериев оценки и форм отчетности, соответствующих международным требованиям и стандартам, обеспечение достоверности, прозрачности и открытости статистической информации, а также расширению сотрудничества с международными статистическими организациями.
Постановлением одобрена Программа мер по кардинальному повышению эффективности организации статистической деятельности, улучшению качества статистической информации и системы ее распространения на 2017−2021 годы.
Пересмотрена структура центрального аппарата Госкомстата. У председателя комитета появятся первый заместитель, заместители по экономической и социальной статистике, а также заместитель по ИКТ и информационной безопасности.
По предложению Госкомстата и Министерства экономики со второго полугодия 2017 года сокращается ряд форм государственной статистической отчетности:
Данные будут компенсированы за счет унификации и сокращения излишней отчетности, внедрения новых выборочных обследований и использования ведомственного учета.
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