Назначен глава Национального агентства проектного управления

Директором недавно созданного Национального агентства проектного управления при Президенте Узбекистана стал Шухрат Садиков. Указ об этом 1 августа подписал глава государства.

До текущего назначения Шухрат Садиков (1969 года рождения) с 2010 года занимал должность заведующего Информационно-аналитическим департаментов по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров.

Ранее — в 2008—2010 годах работал генеральным директором компании «Узбектелеком», а в 2006—2008 годах был заместителем гендиректора.

Национальное агентство проектного управления было образовано указом Президента от 24 июля. Документ предусматривает внедрение современных форм и методов контроля и выработки механизмов принятия решений, основанных на принципах проектного управления.