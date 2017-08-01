РУ O`Z ЎЗ
1 августа, Вторник Afisha.uz Pixland.uz Spot.uz База знаний

Фото: infocom.uz (2008)

Назначен глава Национального агентства проектного управления

Национальное агентство проектного управления при Президенте возглавил Шухрат Садиков.

Сегодня, 19:42   Политика  

Директором недавно созданного Национального агентства проектного управления при Президенте Узбекистана стал Шухрат Садиков. Указ об этом 1 августа подписал глава государства.

До текущего назначения Шухрат Садиков (1969 года рождения) с 2010 года занимал должность заведующего Информационно-аналитическим департаментов по вопросам информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров.

Ранее — в 2008—2010 годах работал генеральным директором компании «Узбектелеком», а в 2006—2008 годах был заместителем гендиректора.

Национальное агентство проектного управления было образовано указом Президента от 24 июля. Документ предусматривает внедрение современных форм и методов контроля и выработки механизмов принятия решений, основанных на принципах проектного управления.

Текст: «Газета.uz»      3 216

Материалы по теме

Добавить комментарий

Авторизуйтесь через один из сервисов, где вы уже зарегистрированы (OpenID или OAuth):

Выйти

Спасибо, ваш комментарий был успешно отправлен редакции сайта на проверку.
К публикации допускаются только интересные и информативные комментарии.

Реклама



Последние новости

Сегодня, 19:04

ТГЮУ провел вступительные испытания в новом формате (фото)

Сегодня, 17:56

Президент создал комиссию по улучшению системы поддержки инвалидов

Сегодня, 15:43

ТУИТ успешно «распознал» абитуриентов

Сегодня, 12:07

Премьер-министр посетил экзамен ТГЮУ (фото, видео)

Сегодня, 11:02

Систему статистики адаптируют к международной практике

Вчера, 21:42

Дирекция Международной промышленной ярмарки ликвидирована

Вчера, 19:59

Хотамбек Шакиров стал хокимом вновь образованного Ташкентского района

Вчера, 19:14

Первый симфонический open-air пройдет в Ташкенте

Популярное

Дирекция Международной промышленной ярмарки ликвидирована

Хотамбек Шакиров стал хокимом вновь образованного Ташкентского района

Назначен зампредседателя СНБ — глава управления по Ташобласти

Мобильные операторы сообщили о профилактических работах 1 августа