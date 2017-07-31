Овощи и фрукты Узбекистана будут экспортироваться под брендом UzAgro

Холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг» сообщила о запуске бренда UzAgro, под которым на зарубежные рынки будут поставляться свежая и переработанная продукция сельского хозяйства, а также продукция пищевой промышленности. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе холдинга, бренд UzAgro будет гарантом высокого качества товаров и услуг для иностранных партнеров.

«Покупатели в каждой стране при виде названия UzAgro будут понимать, что приобретают экологически чистый продукт высокого качества, опережающий конкурентов по многим биологическим характеристикам и вкусовым ощущениям», — отметил председатель правления «Узбекозиковкатхолдинга» Тохиржон Жалилов.

Он выразил уверенность, что UzAgro станет для узбекских экспортеров объединяющей силой. «UzAgro окажет содействие нашим экспортерам в решении многих задач. Начиная с того, что еще на этапе посадки будущего урожая мы проконсультируем по объемам и характеристикам сельскохозяйственной продукции, которая будет востребована на мировом рынке. Поможем с сокращением расходов на хранение и транспортировку. Окажем правовую поддержку. Подберем надежных партнеров», — подчеркнул Тохиржон Жалилов.

Стратегическое планирование развития бренда позволит максимально сократить издержки, которые сейчас бьют по карману экспортеров — перепроизводство или недостаточное производство товаров, стихийное ценообразование, потери на высокорискованных рынках при выборе потенциальных партнеров, дорогая логистика, высокие расходы по обслуживанию кредитов и т. д. , отметили в компании.

«Узбекозиковкатхолдинг» был создан на базе Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана в феврале прошлого года.