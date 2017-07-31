Овощи и фрукты Узбекистана будут экспортироваться под брендом UzAgro

Холдинговая компания «Узбекозиковкатхолдинг» сообщила о запуске бренда UzAgro, под которым на зарубежные рынки будут поставляться свежая и переработанная продукция сельского хозяйства, а также продукция пищевой промышленности. Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе холдинга, бренд UzAgro будет гарантом высокого качества товаров и услуг для иностранных партнеров.
«Покупатели в каждой стране при виде названия UzAgro будут понимать, что приобретают экологически чистый продукт высокого качества, опережающий конкурентов по многим биологическим характеристикам и вкусовым ощущениям», — отметил председатель правления «Узбекозиковкатхолдинга» Тохиржон Жалилов.
Он выразил уверенность, что UzAgro станет для узбекских экспортеров объединяющей силой. «UzAgro окажет содействие нашим экспортерам в решении многих задач. Начиная с того, что еще на этапе посадки будущего урожая мы проконсультируем по объемам и характеристикам сельскохозяйственной продукции, которая будет востребована на мировом рынке. Поможем с сокращением расходов на хранение и транспортировку. Окажем правовую поддержку. Подберем надежных партнеров», — подчеркнул Тохиржон Жалилов.
Стратегическое планирование развития бренда позволит максимально сократить издержки, которые сейчас бьют по карману экспортеров — перепроизводство или недостаточное производство товаров, стихийное ценообразование, потери на высокорискованных рынках при выборе потенциальных партнеров, дорогая логистика, высокие расходы по обслуживанию кредитов
«Узбекозиковкатхолдинг» был создан на базе Ассоциации предприятий пищевой промышленности Узбекистана в феврале прошлого года.
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