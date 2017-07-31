Хотамбек Шакиров стал хокимом вновь образованного Ташкентского района

Хотамбек Шакиров, до этого работавший заместителем председателя ГНК, стал хокимом Ташкентского района.

Хотамбек Шакиров утвержден хокимом вновь образованного Ташкентского района Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в областном хокимияте.

До этого Хотамбек Шакиров (1970 года рождения) с марта 2015 года работал заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана. Деятельность в системе налоговых органов начал в 1999 году.

Является выпускником Ташкентского электротехнического института связи (1993 год) и Ташкентского государственного экономического университета (2004).

Ташкентский район был образован в пределах территории Зангиатинского района столичной области постановлением Президента Узбекистана от 20 июля.