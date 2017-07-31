Хотамбек Шакиров стал хокимом вновь образованного Ташкентского района

Хотамбек Шакиров.
Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz»
Хотамбек Шакиров утвержден хокимом вновь образованного Ташкентского района Ташкентской области, сообщили «Газете.uz» в областном хокимияте.
До этого Хотамбек Шакиров (1970 года рождения) с марта 2015 года работал заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана. Деятельность в системе налоговых органов начал в 1999 году.
Является выпускником Ташкентского электротехнического института связи (1993 год) и Ташкентского государственного экономического университета (2004).
Ташкентский район был образован в пределах территории Зангиатинского района столичной области постановлением Президента Узбекистана от 20 июля.
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