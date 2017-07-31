Señor & Señorita объявляют о сезонной распродаже

C 1 по 15 августа в сети магазинов домашнего уюта Señor & Señorita впервые будут действовать скидки до 75%.

Перед обновлением коллекций и подготовкой к новому сезону команда сети магазинов домашнего уюта Señor & Señorita решила порадовать покупателей грандиозной распродажей. С 1 по 15 августа в сети магазинов будут предоставляться скидки до 75% на более чем 5000 наименований товаров.

Распродажа также приурочена к началу свадебного сезона, для того чтобы будущие невесты могли подготовить себе приданое и сэкономить бюджет. Но не стоит забывать о том, что в магазинах Señor & Señorita каждая представительница прекрасного пола найдет для себя что-то особенное.

К примеру, антипригарная сковорода Mia Manolya турецкого производителя Korkmaz стоила до распродажи 228 тыс. сумов. В период распродажи ее можно приобрести всего за 57 тыс. сумов. Так, можно собрать набор качественных сковородок и пользоваться ими не один год.

Для тех, кто следит за своим здоровьем, отличный шанс приобрести инновационную бутылочку Dot объемом 600 мл для контроля ежедневного потребления воды от британского бренда Joseph Joseph по цене 37 тыс. сумов (цена без скидки 148 тыс. сумов, экономия — 111 тыс. сумов).

Сезонная распродажа в Señor & Señorita — это превосходная возможность приобрести постельное белье, покрывала, полотенца, халаты, фарфоровую посуду, сервировочные наборы от мировых брендов по выгодным ценам.

Количество товаров ограничено.

В акции не участвуют товары из новой коллекции.

Адреса магазинов:

Магазин №1: Шайхонтохурский район, ул. Караташ, 11А.

ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2 этаж. Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана.

ТЦ MEDIAPARK Караташ, 2 этаж. Ориентир: Ассоциация банков Узбекистана. Магазин №2: Мирзо-Улугбекский район, ул. Буюк ипак йули, 105А.

ТЦ MEDIAPARK Ипак йули, 2 этаж. Ориентир: Гостиница «Саёхат».

Режим работы: с 10:00 до 20:00 без выходных.

Cайт: senorandsenorita.uz

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