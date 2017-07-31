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Фото: Аъло Абдуллаев / УзА

Первый симфонический open-air пройдет в Ташкенте

Симфонический концерт на открытой площадке откроет 88-й театральный сезон ГАБТ имени Навои.

Сегодня, 19:14   Общество  

9−10 сентября в Ташкенте состоится первый симфонический open-air. Он ознаменует открытие 88-го театрального сезона Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

Площадкой для проведения концерта станет театральная площадь ГАБТа, сообщили в ходе пресс-конференции в понедельник организаторы, в числе которых, кроме Большого театра, — Министерство культуры Узбекистана и компания TOP Congress.

Симфонический оркестр ГАБТа выступит под управлением дирижера Бобомурода Худайкулова. Солисты и балетные коллективы Большого театра представят композиции мировой классики — «от вальса Штрауса и адажио Чайковского до современных произведений Андреа Бочелли», отметили организаторы. На сцене open-air прозвучат также национальные арии из узбекской классической оперы.

Текст: «Газета.uz»      127
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