Первый симфонический open-air пройдет в Ташкенте

9−10 сентября в Ташкенте состоится первый симфонический open-air. Он ознаменует открытие 88-го театрального сезона Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои.

Площадкой для проведения концерта станет театральная площадь ГАБТа, сообщили в ходе пресс-конференции в понедельник организаторы, в числе которых, кроме Большого театра, — Министерство культуры Узбекистана и компания TOP Congress.

Симфонический оркестр ГАБТа выступит под управлением дирижера Бобомурода Худайкулова. Солисты и балетные коллективы Большого театра представят композиции мировой классики — «от вальса Штрауса и адажио Чайковского до современных произведений Андреа Бочелли», отметили организаторы. На сцене open-air прозвучат также национальные арии из узбекской классической оперы.