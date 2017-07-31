Мобильные операторы сообщили о профилактических работах 1 августа

Услуги SMS и мобильного интернета будут недоступны в первой половине дня 1 августа.

Мобильные операторы Узбекистана объявили о проведении профилактических работ 1 августа.

Услуги SMS и мобильного интернета будут недоступны с 8:30 до 13:30. Голосовая связь будет работать без ограничений.

Уведомления о временных ограничениях на своих сайтах опубликовали операторы Ucell, Beeline и Perfectum. Сообщения от других операторов ожидаются в ближайшее время.

Напомним, 1 августа во всех вузах Узбекистана будут проходить тестовые вступительные экзамены.