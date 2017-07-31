Мобильные операторы сообщили о профилактических работах 1 августа

Фото: Мининфоком
Мобильные операторы Узбекистана объявили о проведении профилактических работ 1 августа.
Услуги SMS и мобильного интернета будут недоступны с 8:30 до 13:30. Голосовая связь будет работать без ограничений.
Уведомления о временных ограничениях на своих сайтах опубликовали операторы Ucell, Beeline и Perfectum. Сообщения от других операторов ожидаются в ближайшее время.
Напомним, 1 августа во всех вузах Узбекистана будут проходить тестовые вступительные экзамены.
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