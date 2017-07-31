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Фото: kino-teatr.ru

Фильму «Нежность» исполнилось 50 лет

Со дня премьеры кинофильма «Нежность», посвященного ташкентской молодежи 1960-х, исполнилось 50 лет.

Сегодня, 15:00   Общество  

31 июля 1967 года на экраны кинотеатров вышел фильм «Нежность» молодого узбекского режиссера Эльёра Ишмухамедова.

Съемки ленты, вошедшей впоследствии в сотню самых известных мировых кинокартин по версии Академии киноискусства Франции, начались сразу после Ташкентского землетрясения 1966 года. В результате часть планов, задуманных для съемок еще до этого события, пришлось менять — многие улицы Старого города были разрушены.

В фильме снялись молодые звезды советского и узбекского кино — Родион Нахапетов, Мария Стерникова, Мадина Махмудова, Рустам Сагдуллаев, Шухрат Иргашев и другие.

Сценарий к фильму написал Одельша Агишев, ныне профессор Высшего государственного института кинематографии и Высших курсов сценаристов и режиссеров России.

Фильм, разделенный на три новеллы, посвящен ташкентской молодежи 1960-х годов прошлого века. Кадры, снятые на улицах Ташкента того времени, отражают блестящую работу оператора Дильшата Фатхулина.

Примеры работы молодых исполнителей и режиссерских приемов по сей день используются в учебном процессе Высшего государственного института кинематографии России, а песня «У моря, у синего моря» стала своеобразным гимном молодежи на несколько десятилетий.

«Кинокартина „Нежность“ — это такой выстрел в узбекском кино 60-х годов, — поделился Рустам Сагдуллаев, сыгравший в кинофильме небольшую, но яркую роль ташкентского мальчишки. — С приходом целой плеяды молодых талантливых артистов, режиссеров, сценаристов в этот период в узбекское кино оно заиграло новыми, яркими красками. Многие киноленты этого периода и сегодня смотрятся с большим интересом».

О своей небольшой роли киноактер вспоминает так: «Мне не пришлось ничего играть. Режиссер дал установку — быть в кадре обычным ташкентским мальчишкой, и мне не пришлось ничего придумывать, а лишь быть самим собой».

Сотрудничество с группой участников съемочного процесса стало для 16-летнего актера поворотным моментом в карьере. В дальнейшем он не раз снимался в фильмах Эльёра Ишмухамедова, сыграв запоминающиеся роли в кинокартинах «Влюбленные» (1969 год), «Какие наши годы» (1980), «Прощай, зелень лета» (1985), «Шок» (1988) и «Влюбленные 2» (2004).

Текст: Санжар Якубов      1 601
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