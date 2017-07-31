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X Международная промышленная ярмарка и Кооперационная биржа, октябрь 2016 года.

Фото: «Газета.uz»

Дирекция Международной промышленной ярмарки ликвидирована

Деятельность дирекции Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи признана неэффективной, ее решено ликвидировать.

Сегодня, 21:42   Экономика  

Государственное предприятие «Дирекция Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи» ликвидировано. Это предусмотрено постановлением Президента Узбекистана от 31 июля о реформировании системы государственных и корпоративных закупок товаров, работ и услуг.

Как отмечается в документе, действовавший до этого порядок организации деятельности дирекции «не обеспечивал должный уровень открытости и прозрачности государственных и корпоративных закупок».

Позволяя осуществлять закупку в рамках Кооперационной биржи оборудования, комплектующих изделий, переработанного сырья и материалов на основе прямых договоров без проведения тендеров, такой порядок создавал условия «для различного рода коррупционных проявлений, в том числе использования биржи в целях заключения договоров с заранее определенными поставщиками», говорится в постановлении.

«Процедуры проведения выставочно-ярмарочных мероприятий не обеспечивают должный уровень доступа к государственным и корпоративным заказам на поставку товаров (работ, услуг), прежде всего, субъектов малого бизнеса и, как следствие, дальнейшее развитие здоровой конкурентной среды», — отмечается в нем.

«Дирекцией практически не обеспечено выполнение основных задач по проведению анализа заключенных договоров и формированию на их основе предложений по включению соответствующих проектов в Программу локализации, повышению роли и значения промышленной кооперации для расширения локализации готовой продукции на базе местного сырья… Неэффективная система регистрации, отсутствие действенных механизмов контроля за исполнением заключенных договоров зачастую приводят к невыполнению принятых договорных обязательств и утвержденных сетевых графиков», — подчеркивается в постановлении.

Документом предусмотрено разработать меры по коренному совершенствованию системы государственных и корпоративных закупок, в том числе направленные на повышение их открытости и прозрачности посредством создания единого информационного портала государственных закупок и единого национального справочника ресурсов в рамках Единой национальной информационной системы проектного управления Узбекистана.

Кроме того, должны быть подготовлены предложения по развитию выставочно-ярмарочной деятельности Национального выставочного комплекса «Узэкспоцентр».

Текст: «Газета.uz»      2 334
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