Акмалхон Ортиков назначен замминистра экономики

Акмалхон Ортиков назначен заместителем министра экономики Узбекистана по вопросам демографии, развития социальной сферы и повышения уровня жизни населения. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Ранее Акмалхон Ортиков работал первым заместителем хокима Наманганской области. Родился в 1980 году, окончил Ташкентский государственный экономический институт. С 2001 по 2013 годы работал на разных должностях в структуре Министерства финансов.

В 2013—2015 годах возглавлял финансовое управление хокимията Наманганской, а в 2015—2017 годах — Ферганской областей.