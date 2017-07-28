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Фото: namangan.uz

Акмалхон Ортиков назначен замминистра экономики

Заместителем министра экономики назначен Акмалхон Ортиков.

Сегодня, 16:48   Политика  

Акмалхон Ортиков назначен заместителем министра экономики Узбекистана по вопросам демографии, развития социальной сферы и повышения уровня жизни населения. Об этом «Газете.uz» сообщил источник в правительстве.

Ранее Акмалхон Ортиков работал первым заместителем хокима Наманганской области. Родился в 1980 году, окончил Ташкентский государственный экономический институт. С 2001 по 2013 годы работал на разных должностях в структуре Министерства финансов.

В 2013—2015 годах возглавлял финансовое управление хокимията Наманганской, а в 2015—2017 годах — Ферганской областей.

Текст: «Газета.uz»      3 990
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