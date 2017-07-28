Алишер Шайхов отбыл послом в Лондон

Новый посол Узбекистана в Великобритании Алишер Шайхов 28 июля отбыл из Ташкента в Лондон, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Алишер Шайхов (1956 года рождения) — выпускник Ташкентского государственного университета (1979 год), по специальности экономист, кандидат экономических наук (1983). До этого в течение 11 лет — с апреля 2006 года до конца июня текущего года — возглавлял Торгово-промышленную палату Узбекистана.

В разные годы работал первым заместителем министра внешних экономических связей Узбекистана (1994−1995), послом Узбекистана в ФРГ и Австрии, начальником Миссии Узбекистана при ОБСЕ (1996−1998), послом в Японии (1998−2001), послом в странах Бенилюкс, начальником Миссии Узбекистана при Европейском сообществе и Миссии Узбекистана при НАТО (2001−2004), а также министром внешних экономических связей, инвестиций и торговли (2005−2006).